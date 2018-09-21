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Артему Дзюбе подарили разделочную доску "Режем мясо"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вручил подарки победителям акции "Детишки с мячишкой", которую провела радиостанция "Радио Зенит".

Артем выбрал три лучших фотографии детей с мячами и встретился с ними на базе сине-бело-голубых.

От "Радио Зенит" Дзюба получил в подарок разделочную доску, на которой написано "Режем мясо".

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 20:11
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(4)
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:41) #
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online

Цитата: pasa
тут врачом быть не надо - диагноз так и прет

Прет из тебя просрочка, недонoшенный.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: рasha
Болельщики Спартака вы в самом деле больные... тут врачом быть не надо - диагноз так и прет

ты,видать,своих редко читаешь smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 20:39) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Разделочная доска для мяса, чего необычного??? Криминал нашли, чисто случайно, болельщики одного клуба.. и пошлО:
Цитата: Киклоп
Юмор уровня детского сада.

Ну возможно..., но тут ему отвечают уже взрослым искрометным юмором
Цитата: karinaigor1
А откуда у бомжей мясо?

Цитата: капля никотина
Из других бомжей. Которым меньше повезло

Болельщики Спартака вы в самом деле больные... тут врачом быть не надо - диагноз так и прет


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karinaigor1
А откуда у бомжей мясо?

крысы.опять же коты помойные больные на голову.их рацион разнообразен.так же рыбку любят на набережной половить.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:33) #
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  •  (4)
online

Цитата: karinaigor1
А откуда у бомжей мясо?

Из других бомжей. Которым меньше повезло
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: karinaigor1 Мурманск (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А откуда у бомжей мясо?
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (3)

Это каннибализмом попахивает, нельзя отказываться от своего прошлого
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (6)
online

На ней Артемку и разделают. Спустя какое то время. Однозначно. Пусть у Быстрова и Панова спросит.

Ленинградская любовь - самая верная. Как у обычных людей к проституткам.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Киклоп Россия (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Юмор уровня детского сада..


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:14) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Закомплексованнае чудики, с самой большой медиаудиторией)


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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