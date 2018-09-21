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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Артему Дзюбе подарили разделочную доску "Режем мясо"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вручил подарки победителям акции "Детишки с мячишкой", которую провела радиостанция "Радио Зенит".
Артем выбрал три лучших фотографии детей с мячами и встретился с ними на базе сине-бело-голубых.
От "Радио Зенит" Дзюба получил в подарок разделочную доску, на которой написано "Режем мясо".
Артем выбрал три лучших фотографии детей с мячами и встретился с ними на базе сине-бело-голубых.
От "Радио Зенит" Дзюба получил в подарок разделочную доску, на которой написано "Режем мясо".
Артем Дзюба вручил подарки: "Я с удовольствием участвую в любых акция связанных с детьми" pic.twitter.com/yiKGkepNbb— Радио Зенит (@radiozenit) September 21, 2018
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