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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Александр Тарханов: очевидно, что без Промеса у "Спартака" пропали нестандартные ходы
Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби между ЦСКА и "Спартаком" высказался о проблемах красно-белых.
- В чем шанс "Спартака" в дерби?
- Главная причина неудач в том, что в команде много травмированных, идет постоянная ротация. Каррера никак не может определиться со стартовым составом. У ЦСКА, к примеру, меняются футболисты, но сама система игры выстроена. Она стабильна. Может быть, молодым армейцам еще потребуется какое-то время, чтобы к ним пришла уверенность в себе. В любом случае, то, что они бьются, сражаются - уже огромный плюс. Это их всегда отличало. Конечно, не хватает мастерства, но это дело наживное. В ЦСКА как раз и видна тренерская мысль.
- С уходом Промеса пропало еще и индивидуальная составляющая "Спартака"?
- Естественно. Он индивидуально сильный футболист, добавлял свою изюминку в игру. Теперь он ушел, и мысль впереди пропала. Очевидно, что без Промеса у красно-белых пропали нестандартные ходы. Это прослеживалось во многих матчах, в том числе и с "Рапидом". Но в то же время хочу заметить: командная игра, которой сейчас нет у "Спартака", не должна зависеть от одного исполнителя, даже самого классного.
- Получается, у Карреры отсутствует план "Б".
- Я не сторонник плана "А" или "Б". Должна быть выстроена игра. Что это за формулировки? Игроки должны понимать, что надо делать в атаке, обороне и как организовывать свой футбол.
"Спорт-Экспресс"
- В чем шанс "Спартака" в дерби?
- Главная причина неудач в том, что в команде много травмированных, идет постоянная ротация. Каррера никак не может определиться со стартовым составом. У ЦСКА, к примеру, меняются футболисты, но сама система игры выстроена. Она стабильна. Может быть, молодым армейцам еще потребуется какое-то время, чтобы к ним пришла уверенность в себе. В любом случае, то, что они бьются, сражаются - уже огромный плюс. Это их всегда отличало. Конечно, не хватает мастерства, но это дело наживное. В ЦСКА как раз и видна тренерская мысль.
- С уходом Промеса пропало еще и индивидуальная составляющая "Спартака"?
- Естественно. Он индивидуально сильный футболист, добавлял свою изюминку в игру. Теперь он ушел, и мысль впереди пропала. Очевидно, что без Промеса у красно-белых пропали нестандартные ходы. Это прослеживалось во многих матчах, в том числе и с "Рапидом". Но в то же время хочу заметить: командная игра, которой сейчас нет у "Спартака", не должна зависеть от одного исполнителя, даже самого классного.
- Получается, у Карреры отсутствует план "Б".
- Я не сторонник плана "А" или "Б". Должна быть выстроена игра. Что это за формулировки? Игроки должны понимать, что надо делать в атаке, обороне и как организовывать свой футбол.
"Спорт-Экспресс"
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