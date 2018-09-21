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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Абрамов: Петржела прогулял в казино не только деньги, но и мозги
Агент Владимир Абрамов прокомментировал один из трансферов, о котором высказался экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела.
"С его трансфером вообще связана мутная история, - говорит Петржела о корейце Хен Ен Мине. - За игрока сборной выдали другого футболиста, однофамильца. Судя по всему, Сарсания, который и занимался трансфером, просто обманул "Зенит".
"Это важная для меня история. Не только потому, что я занимался трансфером Мина в Россию, но и потому, что Константан Сарсания был моим другом. И когда люди врут о человеке, который не может ответить, надо отвечать жестко. Петржела врет.
- Мин играл в сборной Кореи и именно он приехал в Россию, - продолжает Абрамов. - Трансфер получился скромным - он стоил 300 тысяч долларов, а игрок получил очень небольшой контракт. За Мином дважды летали в Корею, его пришлось уговаривать - "Зенитом" в тот момент руководил Давид Трактовенко, и условий, которые у клуба появились впоследствии, не было.
Меня удивило, как Петржела принимал новичков - главный тренер всегда традиционно благожелательно встречает новичков, а здесь чех был постоянно занят чем-то другим, ему было просто пофиг. К тому моменту чех уже не тренировал по факту "Зенит", он ночами играл в казино, не мог сосредоточиться на футболе, и это сильно напрягало клуб.
Логично, что с приходом нового владельца Петржелу выгнали. Фактическую оценку слов Властимила я дал - у меня есть документы, которыми могу подтвердить свои слова. Теперь о моральной стороне дела. Властимил игрок, и это болезнь, которая, судя по интервью, оказала сильное воздействие на его здоровье. Надо признать, что этот человек проиграл в казино не только свои деньги, но и мозги", - цитирует Абрамова "Спорт-Экспресс".
"С его трансфером вообще связана мутная история, - говорит Петржела о корейце Хен Ен Мине. - За игрока сборной выдали другого футболиста, однофамильца. Судя по всему, Сарсания, который и занимался трансфером, просто обманул "Зенит".
"Это важная для меня история. Не только потому, что я занимался трансфером Мина в Россию, но и потому, что Константан Сарсания был моим другом. И когда люди врут о человеке, который не может ответить, надо отвечать жестко. Петржела врет.
- Мин играл в сборной Кореи и именно он приехал в Россию, - продолжает Абрамов. - Трансфер получился скромным - он стоил 300 тысяч долларов, а игрок получил очень небольшой контракт. За Мином дважды летали в Корею, его пришлось уговаривать - "Зенитом" в тот момент руководил Давид Трактовенко, и условий, которые у клуба появились впоследствии, не было.
Меня удивило, как Петржела принимал новичков - главный тренер всегда традиционно благожелательно встречает новичков, а здесь чех был постоянно занят чем-то другим, ему было просто пофиг. К тому моменту чех уже не тренировал по факту "Зенит", он ночами играл в казино, не мог сосредоточиться на футболе, и это сильно напрягало клуб.
Логично, что с приходом нового владельца Петржелу выгнали. Фактическую оценку слов Властимила я дал - у меня есть документы, которыми могу подтвердить свои слова. Теперь о моральной стороне дела. Властимил игрок, и это болезнь, которая, судя по интервью, оказала сильное воздействие на его здоровье. Надо признать, что этот человек проиграл в казино не только свои деньги, но и мозги", - цитирует Абрамова "Спорт-Экспресс".
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