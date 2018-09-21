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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Вчера, 20:57
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Вчера, 17:55
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Вчера, 15:40
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В магазине "Спартака" появился набор для бани
В официальном магазине московского "Спартака" продается банный набор "Портфель".
В него входят тапочки, шапка, рукавица и полотенце.
Ранее разгорелся скандал, главным героем которого стал Денис Глушаков. Его супруга застала его в бане с женщиной.
В него входят тапочки, шапка, рукавица и полотенце.
Ранее разгорелся скандал, главным героем которого стал Денис Глушаков. Его супруга застала его в бане с женщиной.
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