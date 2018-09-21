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В магазине "Спартака" появился набор для бани

В официальном магазине московского "Спартака" продается банный набор "Портфель".

В него входят тапочки, шапка, рукавица и полотенце.

Ранее разгорелся скандал, главным героем которого стал Денис Глушаков. Его супруга застала его в бане с женщиной.

В магазине "Спартака" появился набор для бани
Теги: Спартак Глушаков
Вчера, 22:35
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7
(1)
№7 Написал: Сыч Вологда (Вчера, 23:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Браво! Уважуха. С юмором всё в порядке...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Веник где, где веник? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Оперативно, походу свинарне ничто не свято, знали сцуки что будет разводится или что ещё по свински зарядили баблом чету Глушаковых
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№4 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 22:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Розовые кондомы забыли....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
А девочек не предоставляете?

За девочками обращаться к Асхабадзе
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
В него входят тапочки, шапка, рукавица и полотенце складываются в портфель для походов в баню.

как-то по китайски звучит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Вчера, 22:36) #
  • +3
  •  (3)

А девочек не предоставляете?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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