Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ананидзе вернулся в общую группу "Спартака"

"Спартак" провел тренировку в рамках подготовки к матчу 8-го тура РПЛ против ЦСКА.

Впервые в сезоне в общей группе работал полузащитник Жано Ананидзе, который не играет с марта.

25-летний хавбек получил повреждение колена в матче за сборную Грузии и перенес операцию.

ФК "Спартак"
Теги: Ананидзе Спартак
Вчера, 22:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ваааауууууу ....!!!! А на долго вернулся ? Нет , без вопросов , голова конечно светлая , даже очень , но больно хрустальный ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№3 Написал: pikaldi voronezh (Вчера, 22:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мля надо выпить за это....
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, наконец-то, отлегло...., а то все эти Промесы, терри, капитаны..... confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Развелся с женой? Ананидзе спешит на помощь...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.