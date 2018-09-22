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Станислав Черчесов: сказал игрокам не читать регламент Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к Лиге Наций.

"Я на собрании сразу сказал футболистам: "Не читаем регламент, разобраться в нем сложно". Если будем выигрывать, все в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьезно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.

Плюс через Лигу наций можно завоевать прямую путевку на чемпионат Европы. Нам нужно побеждать как можно чаще, чтобы поправить свое положение в рейтинге ФИФА, хотя мы уже поднялись на 24 строчки вверх по сравнению с июньскими цифрами. А от нашего места там зависит, в какую корзину попадём при жеребьёвке отборочного этапа Евро-2020. Нужно оказаться хотя бы во второй", - цитирует Черчесова RT.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 01:12
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