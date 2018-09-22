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Червиченко: Глушакову нужно уходить - пора закончить мучения

Экс-президент «"Спартака" Андрей Червиченко считает, что полузащитнику красно-белых Денису Глушакову стоит сменить команду.

"Глушакову надо менять команду. И более великие игроки уходили. В команде, классом пониже, он ещё спокойно может играть ещё пару лет и приносить пользу. Все эти мучения надо закончить, надо быть реалистом и понимать, что спартаковский этап закончен.

Глушакову надо найти команду, где его умения будут востребованы. Не скорость. Может, стоит переформатировать свою позицию и стать раздающим, разыгрывающим. В этом году мы уже вряд ли увидим Дениса на поле в "Спартаке". Если, конечно, Каррера не уйдёт", — сказал Червиченко.

Спорт уик-энд
Теги: Глушаков Червиченко Спартак
Сегодня, 09:17
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(3)
№3 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Капитану запрещается покидать корабль в аварийной обстановке"


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:36) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Вот будет хохма если Каррера выпустит на игру с ЦСКА Глушакова и Ещенко, а они выдадут свою лучшую игру в сезоне.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:18) #
  • +3
  •  (3)

В молодежку ЦСКА. Там явно дефицит игроков.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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