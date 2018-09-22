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Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче "Зенит" - "Локомотив"

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом".

"У команд, играющих в еврокубках, всегда тяжёлый календарь. Впереди ряд матчей с непростыми соперниками, но у нас хороший боеспособный коллектив. Будем надеяться, что они проведут этот отрезок хорошо.

Что же касается "Зенита", то команда сейчас на ходу. У них в составе много хороших игроков, которые отлично проявляют себя в этом сезоне. Но все помнят и прошлый сезон — если немного расслабиться, можно всё растерять", — приводят слова Булыкина "Известия".

Матч "Зенит" — "Локомотив" состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи — 16:30 мск.
Теги: Булыкин Зенит Локомотив
Сегодня, 09:21
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№1 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 10:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Локомотив показал себя в последней игре.Так и продолжать!!!!!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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