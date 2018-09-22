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Бубнов: не уверен, что Каррера сможет выправить ситуацию

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов высказался о ситуации в "Спартаке".

"Проблемы "Спартака" все никак не уйдут. Замену Промесу найти не получается, лидеры не в форме, капитан думает не о футболе, тренер его отстраняет, молодёжь играет нестабильно.

Проблем очень много. Я не уверен, что Каррера сможет выправить ситуацию", — сказал Бубнов.

В восьмом туре РПЛ "Спартак" сыграет с ЦСКА. Встреча в Москве пройдёт 23 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" и начнётся в 19:00 мск.

Sportbox
Теги: Бубнов Спартак Каррера
Сегодня, 09:26
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7
(4)
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (1)

надо Тихонова брать, но боюсь Андрюха не пойдет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
песец спартачку cry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:11) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: verhdon27
Каррера, в матче с ЦСКА, сделает неожиданный ход - выпустит на игру Ещенко и Глушакова??

Нет, епта - он выпустит Жано и Ананидзе
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Цитата: verhdon27
выпустит на игру Ещенко и Глушакова??

Бубнова и Рейнгольда. К слову. А где Ловчев?


А Ловчев выйдет на 5ой минуте матча на замену Рейн-ибн-Гольда
упавшего в глубокий голодный обморок...


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№3 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 10:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Если на данный момент ставить нереальные цели то Каррера не справится,да никто не справится.А если руководство клуба трезво оценит ситуацию и даст поработать тренеру,да ещё поможет....мне кажется в Спартаке ситуация далеко не критическая и не стоит её нагнетать.Туговато конечно иёт игра,но кто в этом виноват-тренер,игроки или руководство лучше всего знают те кто находится внутри клуба.А мнение тех кто вне....ну вот мне кажется что Каррера нормальный тренер и что?Что от моего мнения изменится?
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:08) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: verhdon27
выпустит на игру Ещенко и Глушакова??

Бубнова и Рейнгольда. К слову. А где Ловчев?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Каррера, в матче с ЦСКА, сделает неожиданный ход - выпустит на игру Ещенко и Глушакова??
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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