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Новичок "Ростова" Кьяртанссон: РПЛ отличный турнир

Нападающий "Ростова" Видар Кьяртанссон, который перешёл в российскую команду летом, поделился впечатлениями от нового для себя чемпионата и клуба.

"Когда узнал об интересе "Ростова", сразу решил перейти в эту команду. Я очень счастлив, что сделку удалось завершить до закрытия трансферного окна.

Думаю, что РПЛ отличный турнир. Это физически сильная лига. Сейчас "Ростов»" находится на втором месте в турнирной таблице, нам нужно продолжать действовать так дальше и становиться лучше. Надеюсь, что этот сезон станет для нас успешным.

Хочу быть одним из лучших бомбардиров РПЛ. Уже прошло семь туров, будет сложно догнать остальных, но мне нужно быстро адаптироваться. Я хочу забивать сразу после того, как начну играть", — сказал Кьяртанссон в интервью пресс-службе "Ростова".
Теги: Ростов
Сегодня, 09:31
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
Интересно когда Карпин выпустит его на игру в основе. Возможно уже сегодня в игре с Уфой? Очень хотелось бы посмотреть на него в деле.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 09:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Амбициозный футболист. Это правильно. Молодец.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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