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Хави Грасия: в "Рубине" чувствовалось серьезное давление от руководства клуба

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия вспомнил о периоде своей работы в "Рубине".

"В России я ощущал серьезное давление от руководства клуба. Я ведь по сути работал на политиков,а это очень сложно.

Вообще в России было тяжело. Я пытался учить русский язык, но было много переводчиков. На тренировочном поле я говорил на испанском, а переводчики доносили речь до игроков на французском, русском и английском языках. Это непросто" – сказал Грасия.

Испанский специалист работал в "Рубине" — с 2016-го по 2017-й. В январе Грасия возглавил "Уотфорд".

Daily Mail
Теги: Хави Гарсия Рубин
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