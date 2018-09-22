Хави Грасия: в "Рубине" чувствовалось серьезное давление от руководства клуба

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия вспомнил о периоде своей работы в "Рубине"."В России я ощущал серьезное давление от руководства клуба. Я ведь по сути работал на политиков,а это очень сложно.Вообще в России было тяжело. Я пытался учить русский язык, но было много переводчиков. На тренировочном поле я говорил на испанском, а переводчики доносили речь до игроков на французском, русском и английском языках. Это непросто" – сказал Грасия.Испанский специалист работал в "Рубине" — с 2016-го по 2017-й. В январе Грасия возглавил "Уотфорд".