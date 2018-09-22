Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

На дерби будут работать около 3 тыс сотрудников правопорядка

Во время матча 8-го тура РПЛ ЦСКА – "Спартак" будут работать около 3 тысяч сотрудников правопорядка, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют сотрудников полиции и Росгвардии.

Встреча в Москве пройдёт 23 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" и начнётся в 19:00 мск.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 10:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.