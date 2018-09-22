Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Енисей" - "Урал": место в воротах хозяев поля займет Нестеренко

Пресс-службы "Енисея" и "Урала" объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

Состав "Енисея": Нестеренко - Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Занев - Семакин, Зотов - Комолов, Кутьин, Комков - Костюков.

Состав "Урала": Годзюр - Брызгалов, Меркулов, Балажиц, Ароян - Фидлер, Димитров - Бикфалви, Бумаль, Араторе - Ильин.
Теги: Енисей Урал
Сегодня, 10:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.