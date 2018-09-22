Бывший игрок "Ливерпуля" в октябре откроет футбольную академию в Омске

14 октября в Омске состоится торжественное открытие футбольной академии бывшего игрока "Мальорки", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и сборной Испании Альберта Риеры.В прошлом году Риера пытался возобновить игровую карьеру в "Томи", однако на сибирский клуб был наложен запрет на регистрацию новичков. После этого 36-летний футболист решил попробовать себя в России в качестве спортивного менеджера.Напомним, Риера женат на русской девушке Юлии, с который растит троих детей, и проживает в Омске.