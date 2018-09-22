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Бывший игрок "Ливерпуля" в октябре откроет футбольную академию в Омске

14 октября в Омске состоится торжественное открытие футбольной академии бывшего игрока "Мальорки", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и сборной Испании Альберта Риеры.

В прошлом году Риера пытался возобновить игровую карьеру в "Томи", однако на сибирский клуб был наложен запрет на регистрацию новичков. После этого 36-летний футболист решил попробовать себя в России в качестве спортивного менеджера.

Напомним, Риера женат на русской девушке Юлии, с который растит троих детей, и проживает в Омске.

Инстаграм Альберта Риеры
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 12:51
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(4)
№2 Написал: хэн липецк (Сегодня, 13:24) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а вот наши толстосумы за копейку удавятся
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 13:13) #
  • +6
  •  (8)

ВОТ ЭТО ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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