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"Динамо" - "Анжи": Мигель Кардозу снова в старте

"Динамо" и "Анжи" объявили составы на матч 8-го тура РПЛ.

"Динамо": Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаузинью, Соу, Рауш, Теттех, Кардозу, Луценко.

"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Савичев, Рабиу, Чайковский, Кулик, Долгов, Понсе.

Матч состоится на "Арене-Химки" в 14:00 по московскому времени.
Теги: Динамо Анжи
Сегодня, 13:12
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