"Динамо" - "Анжи": Мигель Кардозу снова в старте

"Динамо" и "Анжи" объявили составы на матч 8-го тура РПЛ.Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаузинью, Соу, Рауш, Теттех, Кардозу, Луценко.Дюпин, Гиголаев, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Савичев, Рабиу, Чайковский, Кулик, Долгов, Понсе.Матч состоится на "Арене-Химки" в 14:00 по московскому времени.