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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Дмитрий Хомуха: и ЦСКА и «Спартак» перед дерби находятся в равных условиях
Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью журналисту портала Rusfootball.info поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартак» - ЦСКА
- Кто на сегодня, по-вашему, учётом последних результатов команд - в приоритете в предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА?
- Эмоциональный фон у ЦСКА сейчас лучше, чем в «Спартаке». Но это – дерби. И я думаю, что команды находятся в равных условиях.
- Несмотря на то, что ЦСКА в Лиге Чемпионов сыграл успешнее чем «Спартак» - в более слабой Лиге Европы, и следующие дни активно подвергается критике?
- Думаю, внутри «Спартака» атмосфера сейчас не очень хорошая. Но «Спартак» будет играть дома, при поддержке собственных болельщиков. При этом, я бы сказал, что ЦСКА на сегодня все же находится в статусе фаворита.
- По атмосфере в «Спартаке»: понятно, что тема для беседы не из лучших, но то, что мы сейчас наблюдаем – комментарии его жены, шоу Малахова… Могла ли такая семейная ситуация у Дениса привести к падению его уровня игры? Логично ли предполагать, что скорее семейные проблемы, нежели возраст, конфликт с Каррерой, либо падение мотивации стали причиной просадки?
- Думаю, что тут работает всё в совокупности. И неудачная игра самого футболиста, и его внутренние проблемы несомненно наложили свой отпечаток на всю ситуацию.
- У «Спартака» в матче с Лиги Европы было в основе 4 собственных воспитанника. У ЦСКА на поле их было не меньше. Почему, на ваш взгляд, они «Спартаковские» молодые ребята выглядели хуже, нежели воспитанники ЦСКА?
- Потому что молодых армейцев начали подпускать к основе ещё в начале прошлого года. Ещё в прошлом сезоне они имели возможность выходить и играть за основную команду. А у «Спартака» это начали делать только в этом году. И опыт игр на таком уровне у молодежи армейцев выше, нежели у «спартаковцев».
- Кто на сегодня, по-вашему, учётом последних результатов команд - в приоритете в предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА?
- Эмоциональный фон у ЦСКА сейчас лучше, чем в «Спартаке». Но это – дерби. И я думаю, что команды находятся в равных условиях.
- Несмотря на то, что ЦСКА в Лиге Чемпионов сыграл успешнее чем «Спартак» - в более слабой Лиге Европы, и следующие дни активно подвергается критике?
- Думаю, внутри «Спартака» атмосфера сейчас не очень хорошая. Но «Спартак» будет играть дома, при поддержке собственных болельщиков. При этом, я бы сказал, что ЦСКА на сегодня все же находится в статусе фаворита.
- По атмосфере в «Спартаке»: понятно, что тема для беседы не из лучших, но то, что мы сейчас наблюдаем – комментарии его жены, шоу Малахова… Могла ли такая семейная ситуация у Дениса привести к падению его уровня игры? Логично ли предполагать, что скорее семейные проблемы, нежели возраст, конфликт с Каррерой, либо падение мотивации стали причиной просадки?
- Думаю, что тут работает всё в совокупности. И неудачная игра самого футболиста, и его внутренние проблемы несомненно наложили свой отпечаток на всю ситуацию.
- У «Спартака» в матче с Лиги Европы было в основе 4 собственных воспитанника. У ЦСКА на поле их было не меньше. Почему, на ваш взгляд, они «Спартаковские» молодые ребята выглядели хуже, нежели воспитанники ЦСКА?
- Потому что молодых армейцев начали подпускать к основе ещё в начале прошлого года. Ещё в прошлом сезоне они имели возможность выходить и играть за основную команду. А у «Спартака» это начали делать только в этом году. И опыт игр на таком уровне у молодежи армейцев выше, нежели у «спартаковцев».
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