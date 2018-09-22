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Дмитрий Хомуха: и ЦСКА и «Спартак» перед дерби находятся в равных условиях

Дмитрий Хомуха: и ЦСКА и «Спартак» перед дерби находятся в равных условиях Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью журналисту портала Rusfootball.info поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартак» - ЦСКА

- Кто на сегодня, по-вашему, учётом последних результатов команд - в приоритете в предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА?

- Эмоциональный фон у ЦСКА сейчас лучше, чем в «Спартаке». Но это – дерби. И я думаю, что команды находятся в равных условиях.

- Несмотря на то, что ЦСКА в Лиге Чемпионов сыграл успешнее чем «Спартак» - в более слабой Лиге Европы, и следующие дни активно подвергается критике?

- Думаю, внутри «Спартака» атмосфера сейчас не очень хорошая. Но «Спартак» будет играть дома, при поддержке собственных болельщиков. При этом, я бы сказал, что ЦСКА на сегодня все же находится в статусе фаворита.

- По атмосфере в «Спартаке»: понятно, что тема для беседы не из лучших, но то, что мы сейчас наблюдаем – комментарии его жены, шоу Малахова… Могла ли такая семейная ситуация у Дениса привести к падению его уровня игры? Логично ли предполагать, что скорее семейные проблемы, нежели возраст, конфликт с Каррерой, либо падение мотивации стали причиной просадки?

- Думаю, что тут работает всё в совокупности. И неудачная игра самого футболиста, и его внутренние проблемы несомненно наложили свой отпечаток на всю ситуацию.

- У «Спартака» в матче с Лиги Европы было в основе 4 собственных воспитанника. У ЦСКА на поле их было не меньше. Почему, на ваш взгляд, они «Спартаковские» молодые ребята выглядели хуже, нежели воспитанники ЦСКА?

- Потому что молодых армейцев начали подпускать к основе ещё в начале прошлого года. Ещё в прошлом сезоне они имели возможность выходить и играть за основную команду. А у «Спартака» это начали делать только в этом году. И опыт игр на таком уровне у молодежи армейцев выше, нежели у «спартаковцев».
Теги: Спартак ЦСКА Хомуха
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Не согласен. Мясо сейчас в ж опе
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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