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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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На дерби будут применены дополнительные меры предосторожности
ЦСКА выступил с обращением к болельщикам в преддверии матча со "Спартаком".
"Уважаемые болельщики! Напоминаем, что в связи с усилением мер безопасности увеличен список предметов, запрещённых к проносу на трибуну на ВЭБ Арене.
На стадион не будут допущены посетители с громоздкими рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там. Несмотря на то, что на дерби будут установлены дополнительные камеры хранения, рекомендуем по возможности приезжать на стадион без сумок, чтобы не терять время в очередях.
Также обращаем ваше внимание, что правоохранительные органы планируют проводить тщательный досмотр всех болельщиков. Запуск на арену начнется в 17:00. Просим заранее приезжать на стадион для своевременного прохода на трибуну", — говорится в обращении ЦСКА на официальном сайте клуба.
"Уважаемые болельщики! Напоминаем, что в связи с усилением мер безопасности увеличен список предметов, запрещённых к проносу на трибуну на ВЭБ Арене.
На стадион не будут допущены посетители с громоздкими рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там. Несмотря на то, что на дерби будут установлены дополнительные камеры хранения, рекомендуем по возможности приезжать на стадион без сумок, чтобы не терять время в очередях.
Также обращаем ваше внимание, что правоохранительные органы планируют проводить тщательный досмотр всех болельщиков. Запуск на арену начнется в 17:00. Просим заранее приезжать на стадион для своевременного прохода на трибуну", — говорится в обращении ЦСКА на официальном сайте клуба.
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