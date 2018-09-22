Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением об информации о бунте футболистов "Спартака" против Массимо Карреры.

– Кафельников на днях сообщил в твиттере: "Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры". Верите?

– Бред. Я очень уважаю Женю Кафельникова, с удовольствием смотрел его матчи. Но футбол – не теннис. Сомневаюсь, что у Жени достоверная информация. Когда-то на сайте болельщиков «Зенита» любой инсайд о команде начинался так: "Бухал с челом из клуба, и он сказал мне…" – со временем в Питере фраза превратилась в мем. Кто-то что-то кому-то якобы говорил… Да чушь все это! Не верьте слухам! Я, например, хорошо знаю Самедова. Он не из тех людей, кто будет поднимать бунт. Да и Глушаков, полагаю, тоже. Они порядочные ребята, - сказал Радимов.

Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников написал, что Глушаков, Комбаров и Самедов возглавляют бунт против главного тренера.

СЭ
Теги: Радимов Глушаков Самедов Каррера Спартак
Сегодня, 14:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
Он тренер или СММщик?



Вопрос! Одно знаю точно - игрок был!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:34) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он тренер или СММщик?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:33) #
  • -2
  •  (8)

Каррера просто назначил виноватых. Ему же надо как-то объяснить отсутствие внятной игры.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.