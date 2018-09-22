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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением об информации о бунте футболистов "Спартака" против Массимо Карреры.
– Кафельников на днях сообщил в твиттере: "Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры". Верите?
– Бред. Я очень уважаю Женю Кафельникова, с удовольствием смотрел его матчи. Но футбол – не теннис. Сомневаюсь, что у Жени достоверная информация. Когда-то на сайте болельщиков «Зенита» любой инсайд о команде начинался так: "Бухал с челом из клуба, и он сказал мне…" – со временем в Питере фраза превратилась в мем. Кто-то что-то кому-то якобы говорил… Да чушь все это! Не верьте слухам! Я, например, хорошо знаю Самедова. Он не из тех людей, кто будет поднимать бунт. Да и Глушаков, полагаю, тоже. Они порядочные ребята, - сказал Радимов.
Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников написал, что Глушаков, Комбаров и Самедов возглавляют бунт против главного тренера.
СЭ
– Кафельников на днях сообщил в твиттере: "Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры". Верите?
– Бред. Я очень уважаю Женю Кафельникова, с удовольствием смотрел его матчи. Но футбол – не теннис. Сомневаюсь, что у Жени достоверная информация. Когда-то на сайте болельщиков «Зенита» любой инсайд о команде начинался так: "Бухал с челом из клуба, и он сказал мне…" – со временем в Питере фраза превратилась в мем. Кто-то что-то кому-то якобы говорил… Да чушь все это! Не верьте слухам! Я, например, хорошо знаю Самедова. Он не из тех людей, кто будет поднимать бунт. Да и Глушаков, полагаю, тоже. Они порядочные ребята, - сказал Радимов.
Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников написал, что Глушаков, Комбаров и Самедов возглавляют бунт против главного тренера.
СЭ
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