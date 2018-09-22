Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением об информации о бунте футболистов "Спартака" против Массимо Карреры.– Бред. Я очень уважаю Женю Кафельникова, с удовольствием смотрел его матчи. Но футбол – не теннис. Сомневаюсь, что у Жени достоверная информация. Когда-то на сайте болельщиков «Зенита» любой инсайд о команде начинался так: "Бухал с челом из клуба, и он сказал мне…" – со временем в Питере фраза превратилась в мем. Кто-то что-то кому-то якобы говорил… Да чушь все это! Не верьте слухам! Я, например, хорошо знаю Самедова. Он не из тех людей, кто будет поднимать бунт. Да и Глушаков, полагаю, тоже. Они порядочные ребята, - сказал Радимов.Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников написал, что Глушаков, Комбаров и Самедов возглавляют бунт против главного тренера.