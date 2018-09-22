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Молодежки "Зенита" и "Локомотива" сыграли вничью, забив на двоих шесть голов

"Зенит" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче восьмого тура молодёжного первенства России.

Встреча состоялась малой спортивной арене Петровского в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:3.

Молодежные команды

8-й тур

"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Локомотив - мол." (Москва) - 3:3 (1:0)

Голы: Шамкин, 35 (1:0). Петров, 47 (1:1). Вагабов, 63 (1:2). Бачинский, 68 (2:2). Сулейманов, 70 (2:3). Левин, 87 (3:3).

Судья: Хромей (Воронеж).


Теги: Зенит Локомотив
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