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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Молодежки "Зенита" и "Локомотива" сыграли вничью, забив на двоих шесть голов
"Зенит" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче восьмого тура молодёжного первенства России.
Встреча состоялась малой спортивной арене Петровского в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:3.
Молодежные команды
8-й тур
"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Локомотив - мол." (Москва) - 3:3 (1:0)
Голы: Шамкин, 35 (1:0). Петров, 47 (1:1). Вагабов, 63 (1:2). Бачинский, 68 (2:2). Сулейманов, 70 (2:3). Левин, 87 (3:3).
Судья: Хромей (Воронеж).
Встреча состоялась малой спортивной арене Петровского в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:3.
Молодежные команды
8-й тур
"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Локомотив - мол." (Москва) - 3:3 (1:0)
Голы: Шамкин, 35 (1:0). Петров, 47 (1:1). Вагабов, 63 (1:2). Бачинский, 68 (2:2). Сулейманов, 70 (2:3). Левин, 87 (3:3).
Судья: Хромей (Воронеж).
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