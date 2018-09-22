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Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе одержала победу над ЦСКА

Встреча молодежных команд ЦСКА и "Спартака" завершилась победой красно-белых.

Отметим, что в составе молодежной команды "Спартака" появились отстраненные ранее от главной команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

ЦСКА – Спартак – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Петрунин (6), 0:2 – Прошляков (61), 1:2 – Янов (85).

ЦСКА: Кырнац, Олейников, Захаров, Матвийчук, Маклаков, Тикнизян, Марадишвили, Анисимов, Пухов, Попов, Жиронкин.

"Спартак": Поплевченков, Ещенко, Лихачев, Петрунин, Сазонов, Глушаков, Мазуров, Митрога, Маркитесов, Данилин, Лопатин.

Удаление: Олейников (19).
Теги: ЦСКА Спартак Глушаков Ещенко
Сегодня, 16:00
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(9)
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
проводницы уже вооружились мокрыми простынями, кипятком и подстаканниками, чтоб во всеоружии встретить блохастых смердящих бомжей сразу на перроне и не допустить просачивания немытых в чистые купе и светлые плацкарты.

бухой уже, Пиво? Проводницы приезжают, а мы их встречаем...чистых и подмытых smirk


вот вы их и встречаете на СВОЁМ перроне, а они будут отбивать от вас поезд.
, вы назойливые, они истеричные.
конечно, битва будет упорная
предположу счёт 4-1 в пользу Локомотива.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:47) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
проводницы уже вооружились мокрыми простынями, кипятком и подстаканниками, чтоб во всеоружии встретить блохастых смердящих бомжей сразу на перроне и не допустить просачивания немытых в чистые купе и светлые плацкарты.

бухой уже, Пиво? Проводницы приезжают, а мы их встречаем...чистых и подмытых smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:25) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Spartacus1971
Завтра повторим.

завтра вам ловить нефуй...кони вас затопчут


проводницы уже вооружились мокрыми простынями, кипятком и подстаканниками, чтоб во всеоружии встретить блохастых смердящих бомжей сразу на перроне и не допустить просачивания немытых в чистые купе и светлые плацкарты.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А взяли бы Глу в Австрию и там бы не прогадали.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Завтра повторим.

завтра вам ловить нефуй...кони вас затопчут


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 16:55) #
  • +3
  •  (11)
online

Молодежка спартака...Основной состав ЦСКА моложе будет,чем молодежка спартака.Пенсионеры...
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра повторим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Наша молодежь в основе играет, в отличие от некоторых

ничего страшного, вон, у нас в молодёжке есть пару перспективных на вырост- Глушаков и Ещенко.
покажут себя с хорошей стороны, думаю, тренер начнёт потихоньку подтягивать их к основе.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spiderrman
К.А.,
Ничего, в бане дух свиной ща повышать будут. Позорники с заряженным судейкой

про заряженных судеек иди енисею расскажи и не ной.матч начали с форой + 2 игрока и не смогли даже ничейку скатать.позорники.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Spiderrman (Сегодня, 16:14) #
  • -5
  •  (25)
Болеет за:
ЦСКА
К.А.,
Ничего, в бане дух свиной ща повышать будут. Позорники с заряженным судейкой
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 16:12) #
  • -6
  •  (26)
Болеет за:
ЦСКА
Наша молодежь в основе играет, в отличие от некоторых


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:09) #
  • -6
  •  (28)
Болеет за:
«Спартак»
мелким ишакам даже глушак с Ещенко у нас в старте не помогли...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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