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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:10
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Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе одержала победу над ЦСКА
Встреча молодежных команд ЦСКА и "Спартака" завершилась победой красно-белых.
Отметим, что в составе молодежной команды "Спартака" появились отстраненные ранее от главной команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
ЦСКА – Спартак – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Петрунин (6), 0:2 – Прошляков (61), 1:2 – Янов (85).
ЦСКА: Кырнац, Олейников, Захаров, Матвийчук, Маклаков, Тикнизян, Марадишвили, Анисимов, Пухов, Попов, Жиронкин.
"Спартак": Поплевченков, Ещенко, Лихачев, Петрунин, Сазонов, Глушаков, Мазуров, Митрога, Маркитесов, Данилин, Лопатин.
Удаление: Олейников (19).
Отметим, что в составе молодежной команды "Спартака" появились отстраненные ранее от главной команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
ЦСКА – Спартак – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Петрунин (6), 0:2 – Прошляков (61), 1:2 – Янов (85).
ЦСКА: Кырнац, Олейников, Захаров, Матвийчук, Маклаков, Тикнизян, Марадишвили, Анисимов, Пухов, Попов, Жиронкин.
"Спартак": Поплевченков, Ещенко, Лихачев, Петрунин, Сазонов, Глушаков, Мазуров, Митрога, Маркитесов, Данилин, Лопатин.
Удаление: Олейников (19).
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