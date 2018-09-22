Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:10
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
15:10
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
14:28
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (6)
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (6)
12:46
Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания (4)
Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания (4)
"Арсенал" - "Рубин": стали известны составы
"Арсенал" и "Рубин" объявили стартовые составы на матч 8-го тура российской премьер-лиги.
Состав "Арсенала": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов, Мохаммед, Мирзов, Горбатенко – Ожегович.
Состав "Рубина": Коновалов – Устинов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин, Байрамян – Азмун, Полоз.
Состав "Арсенала": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов, Мохаммед, Мирзов, Горбатенко – Ожегович.
Состав "Рубина": Коновалов – Устинов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин, Байрамян – Азмун, Полоз.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.