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"Арсенал" - "Рубин": стали известны составы

"Арсенал" и "Рубин" объявили стартовые составы на матч 8-го тура российской премьер-лиги.

Состав "Арсенала": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов, Мохаммед, Мирзов, Горбатенко – Ожегович.

Состав "Рубина": Коновалов – Устинов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин, Байрамян – Азмун, Полоз.
Теги: Арсенал Тула Рубин
Сегодня, 16:07
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