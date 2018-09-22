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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: игроки решили, что обыграют "Анжи" без усилий (видео)
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал недонастрой футболистов причиной поражения от "Анжи" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- На результате матча с "Анжи" сказался недонастрой некоторых игроков. Игроки решили, что мы сможем обыграть их на классе, не прилагая усилий. Закономерный результат. Мы сопернику не создали никаких трудностей. Нам нужно было быстрее выходить из обороны, быстрее менять направление, слаженные действия должны были быть в завершающей фазе. Играли очень медленно, получили гол... "Анжи" сел в оборону, мы не смогли ее взломать, - сказал Хохлов.
- На результате матча с "Анжи" сказался недонастрой некоторых игроков. Игроки решили, что мы сможем обыграть их на классе, не прилагая усилий. Закономерный результат. Мы сопернику не создали никаких трудностей. Нам нужно было быстрее выходить из обороны, быстрее менять направление, слаженные действия должны были быть в завершающей фазе. Играли очень медленно, получили гол... "Анжи" сел в оборону, мы не смогли ее взломать, - сказал Хохлов.
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