Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: игроки решили, что обыграют "Анжи" без усилий (видео)

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал недонастрой футболистов причиной поражения от "Анжи" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- На результате матча с "Анжи" сказался недонастрой некоторых игроков. Игроки решили, что мы сможем обыграть их на классе, не прилагая усилий. Закономерный результат. Мы сопернику не создали никаких трудностей. Нам нужно было быстрее выходить из обороны, быстрее менять направление, слаженные действия должны были быть в завершающей фазе. Играли очень медленно, получили гол... "Анжи" сел в оборону, мы не смогли ее взломать, - сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Динамо Анжи Rвидео
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.