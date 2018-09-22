Константин Рауш: "Динамо" не заслужило сегодня забить гол (видео)

Защитник "Динамо" Константин Рауш подвел итоги встречи 8-го тура чемпионата России с "Анжи" (0:1), передает корреспондентГригорий Калёнов.- Первый тайм совсем проспали, плохо играли. Шансы были в первом тайме, но во втором играли лучше после того, как пропустили. Не заслужили сегодня, чтобы гол забить, моменты были, 50 на 50.- Бывает. Не заслужили просто. Вратарь угадал.- Как не настроились? Мы знали, что надо на максимуме играть. Забили бы первый гол, было бы легче. Они оборонялись всей командой в обороне. Но если проиграли 0:1, значит что-то не так было.