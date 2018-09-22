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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Константин Рауш: "Динамо" не заслужило сегодня забить гол (видео)
Защитник "Динамо" Константин Рауш подвел итоги встречи 8-го тура чемпионата России с "Анжи" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- Что не получилось?
- Первый тайм совсем проспали, плохо играли. Шансы были в первом тайме, но во втором играли лучше после того, как пропустили. Не заслужили сегодня, чтобы гол забить, моменты были, 50 на 50.
- Как оцените назначенный пенальти в ворота "Анжи"?
- Бывает. Не заслужили просто. Вратарь угадал.
- Дмитрий Хохлов сказал, что игроки не настроились на матч должным образом.
- Как не настроились? Мы знали, что надо на максимуме играть. Забили бы первый гол, было бы легче. Они оборонялись всей командой в обороне. Но если проиграли 0:1, значит что-то не так было.
- Что не получилось?
- Первый тайм совсем проспали, плохо играли. Шансы были в первом тайме, но во втором играли лучше после того, как пропустили. Не заслужили сегодня, чтобы гол забить, моменты были, 50 на 50.
- Как оцените назначенный пенальти в ворота "Анжи"?
- Бывает. Не заслужили просто. Вратарь угадал.
- Дмитрий Хохлов сказал, что игроки не настроились на матч должным образом.
- Как не настроились? Мы знали, что надо на максимуме играть. Забили бы первый гол, было бы легче. Они оборонялись всей командой в обороне. Но если проиграли 0:1, значит что-то не так было.
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