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Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не стал общаться с прессой после матча 8-го тура молодежного первенства против ЦСКА (2:1). 31-летний россиянин отыграл все 90 минут.

После окончания встречи Глушаков сфотографировался с болельщиками, после чего уехал. Фанаты проводили хавбека аплодисментами.

Напомним, Глушаков и защитник красно-белых Андрей Ещенко не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:03
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5
(1)
№5 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:56) #
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online

И сам крутой и тачка у него зачётная!!!
и всё без понтов!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Неудачно год начался, школьник?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:33) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Какое все таки убожество
эта Минская опущенка.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и молодцы!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:09) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Какое все таки убожество эта сраптак!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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