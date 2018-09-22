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"Спартак": Глушаков и Ещенко получили игровую практику в дубле

Пресс-служба "Спартака" опубликовала отчет о победе в матче 8-го тура молодежного первенства над ЦСКА (2:1).

Там говорится, что опытные Андрей Ещенко и Денис Глушаков набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле.

Напомним, защитник и полузащитник красно-белых не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал Массимо Карреру.

ФК "Спартак"
Теги: Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 18:04
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(2)
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Посмотрел второй тайм. трусцой оба побегали. Скорее у молодежки было -2.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Spiderrman (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
«Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку; на кой — тут все ясно, пацаны учили мужиков пользоваться инстой. Забегание в инстаграм», — написал Уткин в твиттере.

На официальном сайте «Спартака» сообщается, что Ещенко и Глушаков набирают оптимальную форму, поэтому получили игровую практику в дубле
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Серега С.С. (Сегодня, 18:16) #
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Андрей Ещенко и Денис Глушаков сходили в туалет.


Напомним, ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал Массимо Карреру.
Уже неделю, каждую новость где фигурируют Глуш и Ещенко, нам напоминают про то как они лайкнули алкоту....сколько можно то уже?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сэр Алекс Фергюссон пришёл на матч МЮ - Вулверхэмптон.
Напомним, что ранее Глушаков и Ещенко поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал Массимо Карреру.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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