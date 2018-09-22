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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:10
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Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания (4)
"Ростов" - "Уфа": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Уфы" на матч 8-го тура чемпионата России.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
"Уфа": Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
"Уфа": Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
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