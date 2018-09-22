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"Ростов" - "Уфа": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Уфы" на матч 8-го тура чемпионата России.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

"Уфа": Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Теги: Ростов Уфа
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