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Курбан Бердыев: полтора тайма "Рубина" не было

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничью в матче 8-го тура РПЛ против "Арсенала" (2:2).

"Полтора тайма нас не было. Только после второго мяча появилась та команда, которую хотелось бы видеть. Даже незабитый пенальти не сломал ребят – вот это радует. Будем работать, потому что две игры подряд неважно провели", - сказал Бердыев.
Теги: Бердыев Рубин Арсенал Тула
Сегодня, 19:14
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