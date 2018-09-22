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"Ростов" и "Уфа" не забили голов

В матче 8-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле не смог обыграть "Уфа".

Чемпионат России

8 тур

"Ростов" – "Уфа" 0:0

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев (Зуев, 84), Салетрос (Калачев, 52), Гулиев, Ионов, Гацкан, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 72)

"Уфа": Беленов, Йокич, Пуцко, Неделчяру, Табидзе, Карп, Живоглядов, Сысуев (Безденежных, 46), Тилл, Кротов (Алиев, 90), Игбун

Предупреждения: Игбун, 20, Вилюш, 34, Табидзе, 73, Йокич, 87
Теги: Ростов Уфа
Сегодня, 20:55
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(0)
№9 Написал: Phil Москва (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Bender,
А Вы, я смотрю, любите мужские задницы нюхать . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№8 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Phil
Вот и вся цена ростовскому авну . .

ТУХЛОДЫРЫЙ ТЫ СНОВА НА МАНЕЖЕ, ХИТО ТЕБЯ ВЫПУСТИЛ УБОГИЙ ???
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: ffora russia (Сегодня, 21:59) #
  • -2
  •  (2)

у кого ростов выигрывать собирается, похоже борьба 14-13 места предстоит нешуточная в этом и есть весь карпин - до этого команды вылетали, а теперь в переходной зоне хотя и это уже прогресс. ну как можно играть и не создать ни одного голевого момента-те же
енисей и анжи имеют по 3-4
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Але..б..ь, у Ростова 15 очечек...Карпоса сделал Карреру...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
матч не смотрел, но имею мнение, что Ростов не привык и не умеет играть против, как их называют, автобусов
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
гавно сегодня бездарно овцеепам влетело laughing ваше место в ФНЛ
Цитата: Phil
Вот и вся цена ростовскому авну . .
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:29) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Вот и вся цена ростовскому авну . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
Нулевая ничья справедливый исходом матча, где команды нанесли один удар в створ на двоих.

Не, Гулиев в концовке тоже в створ попал.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Нулевая ничья справедливый исходом матча, где команды нанесли один удар в створ на двоих.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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