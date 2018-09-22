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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Курбан Бердыев: не все игроки "Рубина" сыграли так, как нужно. Теперь на лавке посидят
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на послематчевой пресс-конференции подвел итоги игры 8-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Встреча в Туле завершилась со счетом 2:2, казанцы отыгрались, уступая к 76-й минуте в два мяча.
"Мы проснулись только после 0:2. Этот отрезок времени сыграли более-менее. Преимущество "Арсенала" в остальное время было заслуженным.
У нас Полоз бьет пенальти, но на последних тренировках удачно бил Байрамян. И бил вверх, а здесь почему-то решил пробить вниз.
"Арсенал" в середине поля стал выигрывать больше подборов, единоборств. Поэтому я и говорю, что было заслуженное преимущество соперника в центре поля.
Нам есть над чем работать. Из тех футболистов, которые сегодня вышли, не все сыграли так, как от них требуется. Теперь на лавке посидят", - цитирует Бердыева Sport24.
"Мы проснулись только после 0:2. Этот отрезок времени сыграли более-менее. Преимущество "Арсенала" в остальное время было заслуженным.
У нас Полоз бьет пенальти, но на последних тренировках удачно бил Байрамян. И бил вверх, а здесь почему-то решил пробить вниз.
"Арсенал" в середине поля стал выигрывать больше подборов, единоборств. Поэтому я и говорю, что было заслуженное преимущество соперника в центре поля.
Нам есть над чем работать. Из тех футболистов, которые сегодня вышли, не все сыграли так, как от них требуется. Теперь на лавке посидят", - цитирует Бердыева Sport24.
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