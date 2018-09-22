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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сергей Томаров: мнение Кириченко было особенно ценным при подготовке к "Ростову"
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) заявил, что наличие в тренерском штабе Дмитрий Кириченко серьезно помогло ему в подготовке к этой встрече.
– В первом тайме игра была равная, и они имели моменты, и мы, – начал Томаров. – Закономерно, что первый тайм закончился вничью. Во втором тайме большим территориальным и игровым преимуществом владел "Ростов", но мы старались гнуть свою линию. Старались защищаться и прессинговать, искали свободные зоны. У нас могли возникнуть проблемы, если бы мы раскрывались, потому что у "Ростова" есть быстрые форварды, способные использовать пространство. Поэтому выбрали такую модель – от обороны. Конечно, ощущалось давление, но явных моментов у наших ворот не было. Благодарен игрокам за то что выдержали линию до конца.
– Помогло ли вам присутствие в штабе Кириченко?
– Он вообще серьезно помогает в аналитической работе, в подготовке к матчам. Но его мнение было особенно ценным при подготовке к сегодняшней игре – он много лет здесь провел, хорошо знает игроков.
– Вы уже отошли
– Это первый полноценный недельный цикл. Пауза во время игр сборных это немного не то. Здесь было полноценный недельный цикл, с одним выходным. Мы отходим от состояния, которое было ни плохим не хорошим, – просто сыграли 12 матчей за 40 дней. Любая команда будет проседать в таком графике.
– Психологически?
– Это самое сложное – когда команда попадает в такую яму и функциональную и психологическую. Физически можно восстановить игроков – на то есть приемы и техники. Все понимают, где мы находимся, стимулы не нужны, ситуацию нужно исправлять.
"Спорт-Экспресс"
– В первом тайме игра была равная, и они имели моменты, и мы, – начал Томаров. – Закономерно, что первый тайм закончился вничью. Во втором тайме большим территориальным и игровым преимуществом владел "Ростов", но мы старались гнуть свою линию. Старались защищаться и прессинговать, искали свободные зоны. У нас могли возникнуть проблемы, если бы мы раскрывались, потому что у "Ростова" есть быстрые форварды, способные использовать пространство. Поэтому выбрали такую модель – от обороны. Конечно, ощущалось давление, но явных моментов у наших ворот не было. Благодарен игрокам за то что выдержали линию до конца.
– Помогло ли вам присутствие в штабе Кириченко?
– Он вообще серьезно помогает в аналитической работе, в подготовке к матчам. Но его мнение было особенно ценным при подготовке к сегодняшней игре – он много лет здесь провел, хорошо знает игроков.
– Вы уже отошли
– Это первый полноценный недельный цикл. Пауза во время игр сборных это немного не то. Здесь было полноценный недельный цикл, с одним выходным. Мы отходим от состояния, которое было ни плохим не хорошим, – просто сыграли 12 матчей за 40 дней. Любая команда будет проседать в таком графике.
– Психологически?
– Это самое сложное – когда команда попадает в такую яму и функциональную и психологическую. Физически можно восстановить игроков – на то есть приемы и техники. Все понимают, где мы находимся, стимулы не нужны, ситуацию нужно исправлять.
"Спорт-Экспресс"
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