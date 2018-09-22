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Артур Нигматуллин: это футбол. Миллионы его и любят за непредсказуемость

Вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин прокомментировал ничью в матче 8-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:2).

"Это футбол. Миллионы его и любят за непредсказуемость. На поле эмоции бурлят, а сейчас постепенно сходят. Надо готовиться к следующей игре.

"Рубин" тоже до конца сражался. У них высокие нападающие, с ними было тяжело справляться. Но надо спрашивать с самих себя. Сегодня будет тяжело засыпать", - цитирует Нигматуллина пресс-служба клуба.
Теги: Нигматуллин Арсенал Тула Рубин
Вчера, 22:44
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