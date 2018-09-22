Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Олег Кононов: ребята переживают и понимают, что допустили ошибки в конце

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после матча 8-го тура Премьер-Лиги с "Рубином" (2:2) выразил недовольство действиями своих футболистов при победном для себя счете.

"Вели 2:0, но не выиграли. Это, конечно, неудовлетворительно. Все ребята переживают и понимают, что допустили ошибки в конце. В первую очередь, из-за того, что низко сели и начали сохранять счет. Это недопустимо. Нужно не сохранять счет, а играть при любых обстоятельствах, играть все 90 минут. Можно не прессинговать высоко, но играть в отборе в середине поля, на своей половине так, чтобы у нас был мяч. Но мы отдали и пространство, и мяч. Поэтому получилась такая концовка. Хотя до этого мы играли достаточно неплохо.

Мы провально провели концовку. Нельзя так играть при счете 2:0. Пропустить сразу гол, плюс пенальти. От этого негатива нужно уходить и работать, чтобы двигаться, забивать. Ни в коем случае нельзя стоять и смотреть, как соперник забивает.

Я говорил это ребятам в раздевалке. Если вы приняли решение отойти назад и ждать, что соперник будет делать длинные передачи на больших игроков, то, пожалуйста, играйте. Вы же можете играть — играйте, принимайте это, вперед. Но при выигрыше мяча вы же должны сохранить его — подобрать и провести быструю или позиционную атаку. Но если вы не можете, чего вы садитесь тогда? Для чего? Соперник не создал ничего сверхъестественного, но было напряжение. После их сбросов мы не смогли сыграть", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Арсенал Тула Рубин
Вчера, 23:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.