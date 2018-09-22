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Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы

Матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между "Черноморцем" и "Спартаком" пройдет при аншлаге. Все билеты на эту встречу проданы.

Матч пройдет на стадионе Центральный в Новороссийске. Его вместимость составляет 12 910 зрителей.

ФК "Черноморец"
Теги: Черноморец Спартак
Вчера, 23:05
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