Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы

Матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между "Черноморцем" и "Спартаком" пройдет при аншлаге. Все билеты на эту встречу проданы.Матч пройдет на стадионе Центральный в Новороссийске. Его вместимость составляет 12 910 зрителей.