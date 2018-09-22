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«Ростов» может побороться за место в пятёрке, «Уфу» ещё рано хоронить
Заключительный матч субботней программы РПЛ проходил в Ростове. Южане, неожиданно возглавившие группу преследования «Зенита», принимали «Уфу». Один из самых любопытных матчей субботы завершился вничью. Несмотря на отсутствие голов, происходящее на поле никак нельзя было назвать скучным. Rusfootball.info – о содержательной ничьей на «Ростов-Арене».
В Ростове царит атмосфера, которая в городе появилась во время чемпионата мира. Местные болельщики охотно приходят на новый стадион, а матчи ростовчан крайне редко собирают менее 20 тысяч зрителей. Постепенно «Ростов» превращается в один из самых интересных клубов РПЛ! От довольно яркой игры и тренера, способного превратить любой матч и пресс-конференцию в настоящее шоу, до болельщиков, которые пронесли на стадион ковёр, ставший культовым.
Понятно, что зритель идёт на стадион в первую очередь из-за результатов своей команды. В нынешнем сезоне «Ростов» действительно хорош. Команда сумела фактически в одночасье преобразиться, оставив позади времена Бердыева – Кириченко. Сегодня в Ростове новые лидеры, Гацкан и Калачёв больше не являются символами команды, хотя и играют важные роли. На первый план выходят молодые Гулиев и Скопинцев, которым на двоих ещё нет и 45 лет! Конечно, смотреть за рождением новых звёзд очень интересно. Чего стоит один ЦСКА со своим «детским садом»?! В Ростове немного иная ситуация, хотя и похожая.
Наступление с юга
«Ростов» оказался в уникальной ситуации. Южане могут побороться за высокие места, воспользовавшись проблемами конкурентов. Пока московские клубы буксуют, «Ростов» может вклиниться в борьбу за путёвки в еврокубки. Лишь «Зенит» на старте сезона выглядит в полном порядке (не считая осечек в Лиге Европы), «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА находятся в непростой ситуации. К тому же, ЦСКА и «Локо» ещё и предстоит тратить силы на участие в Лиге чемпионов, что обязательно скажется на перспективах этих клубов в турнирной таблице. Со «Спартаком» и вовсе ничего непонятно. Учитывая разгоревшиеся скандалы в команде, ставить на «красно-белых» сейчас не стоит.
Вообще, не удивлюсь, если по итогам сезона компанию «Зениту» в первой тройке составят провинциальные клубы. Скажем, «Краснодар» и «Ростов». На старте сезона они выглядят ничуть не хуже более именитых столичных коллективов.
Понятно, что пока ещё делать прогнозы совсем рано. Команды не прошли и 1/3 турнирного пути. Но «Ростов» выглядит солидно, подопечные Карпина играют в довольно простой футбол, но зато действуют самоотверженно в каждом эпизоде. При этом «Ростов» в 8 турах пропустил лишь 3 мяча, лучше – только у «Зенита». Пусть пока на старте сезона южане сыграли лишь с одной командой из Топ-5 прошлого розыгрыша чемпионата страны. Главное, что «Ростов» стабильно набирает очки в матчах с более слабыми командами. На самом деле, это – гораздо важнее, чем победа над условным «Зенитом» или «Спартаком». Самые важные очки теряются незапланированно, когда, казалось, ты обязан их брать. Тем не менее, вернёмся к этому разговору через три тура, когда «Ростов» сыграет со «Спартаком», «Оренбургом» и «Локомотивом». Пожалуй, после этих встреч можно будет подводить промежуточные итоги.
Башкирский «автобус»
После матча с «Уфой», в котором «Ростов» так и не сумел победить, Валерий Карпин выглядел расстроенным. Наставник южан признался, что раздосадован потерей очков. Всё-таки «Ростов» принимал «Уфу», которая перед этой игрой и вовсе оказалась на предпоследнем месте. Но излишне критиковать хозяев тоже не стоит. Футболисты из Башкирии всеми силами пытались выстоять. «Уфа» слишком много сил потратила в Лиге Европы, отыграв в квалификации шесть матчей. Пока был явный перекос в сторону еврокубков, уфимцы потерпели в РПЛ пять поражений подряд. Постепенно «Уфа» приходит в себя, в прошлом туре было поражение от ЦСКА, набравшего хороший ход, теперь же гостям удалось выстоять. Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров признал, что доволен результатом. Для башкирцев было важно прервать свою неприятную серию, с чем гости и успешно справились. По тому, как складывалась игра, «Уфа» не наиграла и на один гол. В общем-то, у уфимцев даже не было подходов к чужим воротам. Учитывая, что «Уфа» прикатила в Ростов «автобус», можно понять, почему хозяева так и не добились нужного результата. Хозяева здорово использовали свои фланги, регулярно задействовали Ионова, готового умчать 1 на 1, но с таким скоплением игроков в штрафной «Уфы» и рядом с ней, взломать оборону было слишком тяжело. «Ростов» доминировал, бил по воротам в два раза чаще соперника, 61% времени владел мячом, но пока дожимать такого соперника «Ростов» не научился.
В то же время не стоит торопиться с призывами к отставке Томарова. У «Уфы» всё будет в порядке, просто команда оказалась неготова к игре на нескольких фронтах. К тому же, в башкирском клубе произошло слишком много изменений: от главного тренера до целого ряда игроков, пополнивших команду. Понятно, что уфимцы отдали предпочтение еврокубкам: когда ещё у них появится такой шанс!? Но теперь башкирские футболисты возвращаются в привычный ритм. Нет сомнений, что они не будут вести борьбу за выживание, а финишируют в середине турнирной таблицы. Разве было бы лучше, если бы «Уфа» вылетела уже после первого раунда квалификации Лиги Европы, но зато набрала бы на 4-5 очков больше в РПЛ? Всё равно пока «Уфа» не дотягивает до борьбы за первую пятёрку, а в Лиге Европы у команды был уникальный шанс проявить себя.
Как известно, игра любой команды начинается с обороны. Постепенно Томарову удаётся привести этот компонент в порядок. Уфимцы ещё попортят нервы многим фаворитам.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В Ростове царит атмосфера, которая в городе появилась во время чемпионата мира. Местные болельщики охотно приходят на новый стадион, а матчи ростовчан крайне редко собирают менее 20 тысяч зрителей. Постепенно «Ростов» превращается в один из самых интересных клубов РПЛ! От довольно яркой игры и тренера, способного превратить любой матч и пресс-конференцию в настоящее шоу, до болельщиков, которые пронесли на стадион ковёр, ставший культовым.
Тот самый ковёр на стадионе "Ростов-Арена"
Понятно, что зритель идёт на стадион в первую очередь из-за результатов своей команды. В нынешнем сезоне «Ростов» действительно хорош. Команда сумела фактически в одночасье преобразиться, оставив позади времена Бердыева – Кириченко. Сегодня в Ростове новые лидеры, Гацкан и Калачёв больше не являются символами команды, хотя и играют важные роли. На первый план выходят молодые Гулиев и Скопинцев, которым на двоих ещё нет и 45 лет! Конечно, смотреть за рождением новых звёзд очень интересно. Чего стоит один ЦСКА со своим «детским садом»?! В Ростове немного иная ситуация, хотя и похожая.
Наступление с юга
«Ростов» оказался в уникальной ситуации. Южане могут побороться за высокие места, воспользовавшись проблемами конкурентов. Пока московские клубы буксуют, «Ростов» может вклиниться в борьбу за путёвки в еврокубки. Лишь «Зенит» на старте сезона выглядит в полном порядке (не считая осечек в Лиге Европы), «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА находятся в непростой ситуации. К тому же, ЦСКА и «Локо» ещё и предстоит тратить силы на участие в Лиге чемпионов, что обязательно скажется на перспективах этих клубов в турнирной таблице. Со «Спартаком» и вовсе ничего непонятно. Учитывая разгоревшиеся скандалы в команде, ставить на «красно-белых» сейчас не стоит.
Вообще, не удивлюсь, если по итогам сезона компанию «Зениту» в первой тройке составят провинциальные клубы. Скажем, «Краснодар» и «Ростов». На старте сезона они выглядят ничуть не хуже более именитых столичных коллективов.
Фото - "твиттер" "Ростова"
Понятно, что пока ещё делать прогнозы совсем рано. Команды не прошли и 1/3 турнирного пути. Но «Ростов» выглядит солидно, подопечные Карпина играют в довольно простой футбол, но зато действуют самоотверженно в каждом эпизоде. При этом «Ростов» в 8 турах пропустил лишь 3 мяча, лучше – только у «Зенита». Пусть пока на старте сезона южане сыграли лишь с одной командой из Топ-5 прошлого розыгрыша чемпионата страны. Главное, что «Ростов» стабильно набирает очки в матчах с более слабыми командами. На самом деле, это – гораздо важнее, чем победа над условным «Зенитом» или «Спартаком». Самые важные очки теряются незапланированно, когда, казалось, ты обязан их брать. Тем не менее, вернёмся к этому разговору через три тура, когда «Ростов» сыграет со «Спартаком», «Оренбургом» и «Локомотивом». Пожалуй, после этих встреч можно будет подводить промежуточные итоги.
Башкирский «автобус»
После матча с «Уфой», в котором «Ростов» так и не сумел победить, Валерий Карпин выглядел расстроенным. Наставник южан признался, что раздосадован потерей очков. Всё-таки «Ростов» принимал «Уфу», которая перед этой игрой и вовсе оказалась на предпоследнем месте. Но излишне критиковать хозяев тоже не стоит. Футболисты из Башкирии всеми силами пытались выстоять. «Уфа» слишком много сил потратила в Лиге Европы, отыграв в квалификации шесть матчей. Пока был явный перекос в сторону еврокубков, уфимцы потерпели в РПЛ пять поражений подряд. Постепенно «Уфа» приходит в себя, в прошлом туре было поражение от ЦСКА, набравшего хороший ход, теперь же гостям удалось выстоять. Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров признал, что доволен результатом. Для башкирцев было важно прервать свою неприятную серию, с чем гости и успешно справились. По тому, как складывалась игра, «Уфа» не наиграла и на один гол. В общем-то, у уфимцев даже не было подходов к чужим воротам. Учитывая, что «Уфа» прикатила в Ростов «автобус», можно понять, почему хозяева так и не добились нужного результата. Хозяева здорово использовали свои фланги, регулярно задействовали Ионова, готового умчать 1 на 1, но с таким скоплением игроков в штрафной «Уфы» и рядом с ней, взломать оборону было слишком тяжело. «Ростов» доминировал, бил по воротам в два раза чаще соперника, 61% времени владел мячом, но пока дожимать такого соперника «Ростов» не научился.
Валерий Карпин не скрывал негодования после ничьей
Фото - "твиттер" "Ростова"
Фото - "твиттер" "Ростова"
В то же время не стоит торопиться с призывами к отставке Томарова. У «Уфы» всё будет в порядке, просто команда оказалась неготова к игре на нескольких фронтах. К тому же, в башкирском клубе произошло слишком много изменений: от главного тренера до целого ряда игроков, пополнивших команду. Понятно, что уфимцы отдали предпочтение еврокубкам: когда ещё у них появится такой шанс!? Но теперь башкирские футболисты возвращаются в привычный ритм. Нет сомнений, что они не будут вести борьбу за выживание, а финишируют в середине турнирной таблицы. Разве было бы лучше, если бы «Уфа» вылетела уже после первого раунда квалификации Лиги Европы, но зато набрала бы на 4-5 очков больше в РПЛ? Всё равно пока «Уфа» не дотягивает до борьбы за первую пятёрку, а в Лиге Европы у команды был уникальный шанс проявить себя.
Как известно, игра любой команды начинается с обороны. Постепенно Томарову удаётся привести этот компонент в порядок. Уфимцы ещё попортят нервы многим фаворитам.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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