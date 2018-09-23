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Денис Глушаков - о "молодежке": пацаны, вы наше будущее!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поблагодарил молодежный состав красно-белых после победы над ЦСКА (2:1).

"Пацаны, вы наше будущее! Спасибо вам за отличную игру!", - написал Денис в Инстаграме под фотографией команды из раздевалки.

Напомним, недавно известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. После этого оба игрока были отстранены от основного состава команды.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 00:46
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№1 Написал: Spiderman (Сегодня, 01:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
А ты Дениска - будущее. Дубля smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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