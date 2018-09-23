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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Юрий Ковтун: ЦСКА интересно играет впереди – "Спартаку" будет сложно в обороне
Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
"Нынешнее сочетание центральных защитников "Спартака" в лице Боккетти и Джикии выглядит очень достойно, но в дальнейшем потеря любого игрока центра обороны, конечно, будет проблемой для "Спартака".
Думаю, в этом матче игре центральных защитников у "Спартака" будет отведена немаловажная роль. Все будет зависеть от того, какую задачу поставит соперник. ЦСКА интересно действует на острие атаки, обороне "Спартака" будет непросто.
Психологический климат у "Спартака" будет не самый оптимальный. У ЦСКА же в чемпионате идет все по нарастающей, в Чехии команда вырвала ничью. Но учитывая, что это дерби между непримиримыми соперниками, то настрой спартаковцев может помочь им переломить ситуацию в свою пользу.
То, что спартаковская молодежь (Ломовицкий, Рассказов, Максименко и Тимофеев – прим.) доказывает игрой свою состоятельность, это хорошо, и предстоящий матч для нее будет проверкой. В дерби она получит хорошую закалку и больше возможностей для прогресса, и главное, чтобы была игровая практика", - цитирует Ковтуна ТАСС.
"Нынешнее сочетание центральных защитников "Спартака" в лице Боккетти и Джикии выглядит очень достойно, но в дальнейшем потеря любого игрока центра обороны, конечно, будет проблемой для "Спартака".
Думаю, в этом матче игре центральных защитников у "Спартака" будет отведена немаловажная роль. Все будет зависеть от того, какую задачу поставит соперник. ЦСКА интересно действует на острие атаки, обороне "Спартака" будет непросто.
Психологический климат у "Спартака" будет не самый оптимальный. У ЦСКА же в чемпионате идет все по нарастающей, в Чехии команда вырвала ничью. Но учитывая, что это дерби между непримиримыми соперниками, то настрой спартаковцев может помочь им переломить ситуацию в свою пользу.
То, что спартаковская молодежь (Ломовицкий, Рассказов, Максименко и Тимофеев – прим.) доказывает игрой свою состоятельность, это хорошо, и предстоящий матч для нее будет проверкой. В дерби она получит хорошую закалку и больше возможностей для прогресса, и главное, чтобы была игровая практика", - цитирует Ковтуна ТАСС.
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