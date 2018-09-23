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Борис Рапопорт: через какое-то время увидим прежнего Игоря Денисова

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт поделился мнением об игре полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"Денисов уже возрастной игрок, не может так быстро вкатиться в чемпионат. Несмотря на то, что он не играл за сборную на чемпионате мира, ему все равно требуется время на это.

В прошлом сезоне было большое количество эмоций, отличный результат, а сейчас нужно начинать сначала. Это всегда тяжело. Но я уверен, что через какое-то время мы увидим прежнего Денисова. Может быть, даже в игре с "Зенитом". Он давно уже не выступает за наш клуб, и я считаю, что это плохо. Наши воспитанники должны у нас играть. Подготовить еще одного такого Денисова почти невозможно, это же штучный товар.

У Игоря серьезный уровень, это сильнейший игрок опорной зоны в нашем чемпионате. Пусть в начале этого сезона он был не ярок, но в ближайшее время у него все будет в порядке", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
Теги: Рапопорт Зенит Локомотив
Сегодня, 09:10
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№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
И в итоге просрали чемпионство.

Какое чемпионство, это вообще дело десятое. Он разрушил нормальный процесс развития команды, всё, что строили Адвокат и Спалетти пять лет. И в итоге с Боашем была другая команда, держащаяся на сильном составе, а уже потом мы опять начали с чистого листа. Этот идиот нас обнулил.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 10:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нахрен таких Деньгисовых. Устроил в Зените то, что сейчас творится в Спартаке. И в итоге просрали чемпионство. Пусть считает чужие зарплаты в других клубах.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Pafnuty (Сегодня, 10:00) #
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Главное, чтобы не такого Денисова, который был в Зените, Анжи и Динамо!
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Порой очень сложно понять даже наших экспертов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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