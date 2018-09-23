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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился мнением о выступлении команды в сезоне и о предстоящем матче РПЛ с "Зенитом".
– Прогресс по части содержания игры есть. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать, что команда будет прибавлять и выправит свое положение в чемпионате России и Лиге чемпионов.
— Выправит с нынешним тренерским штабом?
— Да, совет директоров "Локомотива", как и раньше, работает в едином ключе с тренерским штабом, командой и оперативным менеджментом. Уверен, что вместе мы выберемся из этого положения.
Как известно, русский человек долго запрягает, но потом быстро едет. Поэтому я верю, что мы выберемся из ситуации, в которую сами себя загнали. Именно в такие моменты проявляются характер и единство всего клуба, поэтому нам надо не поддаваться панике и вместе работать.
— Чего ждете от матча с "Зенитом"?
— Разумеется, от встречи с действующим лидером чемпионата жду качественного футбола и максимальной самоотдачи команды. Уверен, она ее проявит. Тем более матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником. Но надо стараться избежать ненужных ошибок.
А наших болельщиков призываю сейчас еще активнее поддерживать команду, в этот непростой период это особенно важно. Мы видели, в какой атмосфере наша команда играла в Стамбуле, где турецкие болельщики оказывали такую мощную поддержку "Галатасараю", что любому их сопернику всегда непросто играть в таких условиях.
Уверен, и наши болельщики на домашних матчах "Локомотива" смогут оказать давление на гостей, причем так, чтобы на этом фоне меркло даже то, что было в Турции.
"Известия"
– Прогресс по части содержания игры есть. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать, что команда будет прибавлять и выправит свое положение в чемпионате России и Лиге чемпионов.
— Выправит с нынешним тренерским штабом?
— Да, совет директоров "Локомотива", как и раньше, работает в едином ключе с тренерским штабом, командой и оперативным менеджментом. Уверен, что вместе мы выберемся из этого положения.
Как известно, русский человек долго запрягает, но потом быстро едет. Поэтому я верю, что мы выберемся из ситуации, в которую сами себя загнали. Именно в такие моменты проявляются характер и единство всего клуба, поэтому нам надо не поддаваться панике и вместе работать.
— Чего ждете от матча с "Зенитом"?
— Разумеется, от встречи с действующим лидером чемпионата жду качественного футбола и максимальной самоотдачи команды. Уверен, она ее проявит. Тем более матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником. Но надо стараться избежать ненужных ошибок.
А наших болельщиков призываю сейчас еще активнее поддерживать команду, в этот непростой период это особенно важно. Мы видели, в какой атмосфере наша команда играла в Стамбуле, где турецкие болельщики оказывали такую мощную поддержку "Галатасараю", что любому их сопернику всегда непросто играть в таких условиях.
Уверен, и наши болельщики на домашних матчах "Локомотива" смогут оказать давление на гостей, причем так, чтобы на этом фоне меркло даже то, что было в Турции.
"Известия"
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