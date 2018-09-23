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Владимир Федотов: "Оренбург" поймал вкус к игре

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) отметил, что команда опасалась соперника, поэтому начала игру скованно.

- Начали игру немного скованно, понимали силу "Ахмата" в родных стенах. Это серьезная, грозная сила. Угловой, с которого хозяева забили гол, привезли себе на ровном месте. После таких нелепостей обычно наказывают. Тем не менее, благодарен ребятам, что они не растерялись, не запаниковали, а наоборот, успокоились, взяли игру под контроль. Мы сравняли счет, и могли забить еще. Не реализовали свои моменты, и пришло наказание в виде выхода соперника один на один. Надо отдать должное вратарю, он нас выручил.

- Ожидали, что "Ахмат" перестроится после игры со "Спартаком"?

- Мы рассматривали варианты с тем, что у них могут быть и 2, и 3 центральных защитника. Думали, что в родных стенах они изменят схему.

- "Оренбург" резво стартовал в чемпионате. Насколько хватит задора команде?

- Мы поймали вкус к игре. Почему мы должны тормозить, останавливаться? Выходить на такие прекрасные стадионы при таком скоплении зрителей - это удовольствие. Хотя, это все серьезный труд. Мы хотим,чтобы наши ребята получали удовольствие от игры и от побед.

ФК "Ахмат"
Теги: Федотов Оренбург Ахмат
Сегодня, 09:41
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
«Химки»
У меня написано болею за Химки», как переписать на Оренбург?, Химки» это не по спортивной части, первую квартиру в Москве купил в Химках,а, Оренбург это футбол и только футбол, я влюбился в эту команду.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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