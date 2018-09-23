Аяз Гулиев о выходе "Ростова" в еврокубки: в мае посмотрим

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев после домашней ничьей с "Уфой" 0:0) в матче 8-го тура РПЛ объяснил, почему его команда часто била по воротам.– Он правильно говорит. У меня был момент, но в штангу попал. И еще были хорошие моменты, не стопроцентные, но голевые. Могли забивать, но чуть-чуть не повезло, – передает слова Гулиева наш корреспондент Петр Чернецкий.– И тренер об этом просил, и сами понимаем, что если есть моменты – нужно бить. В обороне соперника было много человек, пять защитников, плюс другие футболисты опускались, смотрели за спину. Поэтому часто били.– Не знаю, что сказать, думаю, мы поймем это на теории. Но Валерий Георгиевич зашел и сказал, что претензий таких нет, просто надо забивать, когда есть моменты.– Он любит забрасывать за спину, и хорошо это делает, отлично исполняет стандарты. Когда у него был мяч, мы понимали, куда бежать, знаем его сильные качества. Старались делать так, чтобы было удобно и ему, и нам.– Особой установки на конкретную игру у нас нет. С большинством команд мы смотрим, как они играют, и исходя из этого строим свою тактику. Но бывают отдельные игры, где установка особая.– Если смотреть на результат, то можно так можно говорить. Но у нас нет такого чувства. Если бы повезло, победили бы «Уфу». Обидно, но набрали очко. Это не хорошо и не плохо, это средне.– Нужно выбросить это из головы. Для меня это будет обычная игра. Не буду заострять на сопернике внимание, это может только помешать. Приспособились ли соперники к нашей игре? Думаю, об этом можно было бы говорить, если бы у нас не было моментов.– Пока рано об этом говорить, в мае посмотрим. Через десять игр все может поменяться, но мы надеемся, что все будет хорошо.