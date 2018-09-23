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Аяз Гулиев о выходе "Ростова" в еврокубки: в мае посмотрим

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев после домашней ничьей с "Уфой" 0:0) в матче 8-го тура РПЛ объяснил, почему его команда часто била по воротам.

– Валерий Карпин обычно говорит – "Если бы чуть больше повезло, то бы выиграли…"

– Он правильно говорит. У меня был момент, но в штангу попал. И еще были хорошие моменты, не стопроцентные, но голевые. Могли забивать, но чуть-чуть не повезло, – передает слова Гулиева наш корреспондент Петр Чернецкий.

– У тебя в первом тайме было три удара, один из которых в штангу, один накрыли, один выше. Была такая тренерская установка?

– И тренер об этом просил, и сами понимаем, что если есть моменты – нужно бить. В обороне соперника было много человек, пять защитников, плюс другие футболисты опускались, смотрели за спину. Поэтому часто били.

– В чем вашей команде нужно было прибавить, чтобы все-таки одержать победу?

– Не знаю, что сказать, думаю, мы поймем это на теории. Но Валерий Георгиевич зашел и сказал, что претензий таких нет, просто надо забивать, когда есть моменты.

– Появление Калачева оживило игру?

– Он любит забрасывать за спину, и хорошо это делает, отлично исполняет стандарты. Когда у него был мяч, мы понимали, куда бежать, знаем его сильные качества. Старались делать так, чтобы было удобно и ему, и нам.

– Валерий Георгиевич давал какую-то особую установку на "Уфу"?

– Особой установки на конкретную игру у нас нет. С большинством команд мы смотрим, как они играют, и исходя из этого строим свою тактику. Но бывают отдельные игры, где установка особая.

– У "Ростова" три ничьих подряд. Подрастеряли победный кураж?

– Если смотреть на результат, то можно так можно говорить. Но у нас нет такого чувства. Если бы повезло, победили бы «Уфу». Обидно, но набрали очко. Это не хорошо и не плохо, это средне.

– Впереди матч со "Спартаком" Он будет для вас принципиальным?

– Нужно выбросить это из головы. Для меня это будет обычная игра. Не буду заострять на сопернике внимание, это может только помешать. Приспособились ли соперники к нашей игре? Думаю, об этом можно было бы говорить, если бы у нас не было моментов.

– Перед вами стоит задача попасть в еврокубки?

– Пока рано об этом говорить, в мае посмотрим. Через десять игр все может поменяться, но мы надеемся, что все будет хорошо.

"Матч ТВ"
Теги: Гулиев Ростов
Сегодня, 10:37
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№3 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Kytarba
... и другого ветерана команды Белоруса, пля фамилию забыл))), старость не радость..
stuck_out_tongue Кутарба,меньше долбиться под хвост надо,если забываешь уже фамилию такого игрочищи как Тимофей Калачев. А еще говоришь тут,что ты болельщик футбола. Дундук ты одноразовый,а не болельщик.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Гулиев, Бакаев, Рассказов Ломовицкий, по моему все из Спартаковской школы, не важно главное они вот вот в Сборной будут играть.. и вообше ЧМ в России огромный, очень удачный проект (так назовёмь)), для будущего Рос. Футбола, как и лимит на леги.Ах, как вчера отыграл Бакаев находясь в аренде в Арсенале от Спартака», это из тех футболистов, на ково специально будут ходит на стадион, чтоб посмотреть его игру.. а, Гулиеву сколько лет 21 или 22, он уже один из лидеров в команде Карпина при Гацкане и другого ветерана команды Белоруса, пля фамилию забыл))), старость не радость..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Адекватно .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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