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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Аяз Гулиев о выходе "Ростова" в еврокубки: в мае посмотрим
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев после домашней ничьей с "Уфой" 0:0) в матче 8-го тура РПЛ объяснил, почему его команда часто била по воротам.
– Валерий Карпин обычно говорит – "Если бы чуть больше повезло, то бы выиграли…"
– Он правильно говорит. У меня был момент, но в штангу попал. И еще были хорошие моменты, не стопроцентные, но голевые. Могли забивать, но чуть-чуть не повезло, – передает слова Гулиева наш корреспондент Петр Чернецкий.
– У тебя в первом тайме было три удара, один из которых в штангу, один накрыли, один выше. Была такая тренерская установка?
– И тренер об этом просил, и сами понимаем, что если есть моменты – нужно бить. В обороне соперника было много человек, пять защитников, плюс другие футболисты опускались, смотрели за спину. Поэтому часто били.
– В чем вашей команде нужно было прибавить, чтобы все-таки одержать победу?
– Не знаю, что сказать, думаю, мы поймем это на теории. Но Валерий Георгиевич зашел и сказал, что претензий таких нет, просто надо забивать, когда есть моменты.
– Появление Калачева оживило игру?
– Он любит забрасывать за спину, и хорошо это делает, отлично исполняет стандарты. Когда у него был мяч, мы понимали, куда бежать, знаем его сильные качества. Старались делать так, чтобы было удобно и ему, и нам.
– Валерий Георгиевич давал какую-то особую установку на "Уфу"?
– Особой установки на конкретную игру у нас нет. С большинством команд мы смотрим, как они играют, и исходя из этого строим свою тактику. Но бывают отдельные игры, где установка особая.
– У "Ростова" три ничьих подряд. Подрастеряли победный кураж?
– Если смотреть на результат, то можно так можно говорить. Но у нас нет такого чувства. Если бы повезло, победили бы «Уфу». Обидно, но набрали очко. Это не хорошо и не плохо, это средне.
– Впереди матч со "Спартаком" Он будет для вас принципиальным?
– Нужно выбросить это из головы. Для меня это будет обычная игра. Не буду заострять на сопернике внимание, это может только помешать. Приспособились ли соперники к нашей игре? Думаю, об этом можно было бы говорить, если бы у нас не было моментов.
– Перед вами стоит задача попасть в еврокубки?
– Пока рано об этом говорить, в мае посмотрим. Через десять игр все может поменяться, но мы надеемся, что все будет хорошо.
"Матч ТВ"
– Валерий Карпин обычно говорит – "Если бы чуть больше повезло, то бы выиграли…"
– Он правильно говорит. У меня был момент, но в штангу попал. И еще были хорошие моменты, не стопроцентные, но голевые. Могли забивать, но чуть-чуть не повезло, – передает слова Гулиева наш корреспондент Петр Чернецкий.
– У тебя в первом тайме было три удара, один из которых в штангу, один накрыли, один выше. Была такая тренерская установка?
– И тренер об этом просил, и сами понимаем, что если есть моменты – нужно бить. В обороне соперника было много человек, пять защитников, плюс другие футболисты опускались, смотрели за спину. Поэтому часто били.
– В чем вашей команде нужно было прибавить, чтобы все-таки одержать победу?
– Не знаю, что сказать, думаю, мы поймем это на теории. Но Валерий Георгиевич зашел и сказал, что претензий таких нет, просто надо забивать, когда есть моменты.
– Появление Калачева оживило игру?
– Он любит забрасывать за спину, и хорошо это делает, отлично исполняет стандарты. Когда у него был мяч, мы понимали, куда бежать, знаем его сильные качества. Старались делать так, чтобы было удобно и ему, и нам.
– Валерий Георгиевич давал какую-то особую установку на "Уфу"?
– Особой установки на конкретную игру у нас нет. С большинством команд мы смотрим, как они играют, и исходя из этого строим свою тактику. Но бывают отдельные игры, где установка особая.
– У "Ростова" три ничьих подряд. Подрастеряли победный кураж?
– Если смотреть на результат, то можно так можно говорить. Но у нас нет такого чувства. Если бы повезло, победили бы «Уфу». Обидно, но набрали очко. Это не хорошо и не плохо, это средне.
– Впереди матч со "Спартаком" Он будет для вас принципиальным?
– Нужно выбросить это из головы. Для меня это будет обычная игра. Не буду заострять на сопернике внимание, это может только помешать. Приспособились ли соперники к нашей игре? Думаю, об этом можно было бы говорить, если бы у нас не было моментов.
– Перед вами стоит задача попасть в еврокубки?
– Пока рано об этом говорить, в мае посмотрим. Через десять игр все может поменяться, но мы надеемся, что все будет хорошо.
"Матч ТВ"
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