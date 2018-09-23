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Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком" в 8-м туре чемпионата России.

"Считаю, что наслаждаться дерби должен каждый настоящий профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей? Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион, почувствую его энергетику", - сказал Влашич.

ПФК ЦСКА
Теги: Влашич ЦСКА Спартак
Сегодня, 11:11
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№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:05) #
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online

Ну понятие клуб не подошел довольно часто встречается..


Тренер там его не видит.

Марку Сильва объяснил свое решение отпустить Николу Влашича в аренду до конца сезона в ЦСКА.


Хорватский юноша надеялся, что приход Сильвы на пост главного тренера станет новым началом для его карьеры в "Эвертоне" после неудачного сезона, но, как объяснил португальский наставник, он не мог дать Влашичу никаких гарантий игрового времени.

"Иногда мы должны принимать решения, которые могут выглядеть не лучшим образом для самого игрока. В прошлом сезоне у нас было минимум четыре футболиста на одну позицию. Могли играть Сигурдссон, Руни, Влашич, Дэви Клаассен и даже другие. Сейчас у нас есть Гильфи, Бернард и Доуэлл. Конечно Никола способен играть и на флангах, но это не его лучшая позиция. Он чувствует себя более комфортно, играя под нападающим, но, как я уже сказал, в этом сезоне у нас есть другие игроки на эту позицию" -говорит Сильва.

"Я поговорил с ним и рассказал об этой идеи. Он ответил мне, что он не хочет оставаться в той же ситуации, что и в прошлом сезоне, не имея достаточной игровой практики, и поэтому я думаю, что мы нашли для него лучшее решение" - добавил тренер.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Неужели там все остальные игроки выше классом чем этот хорват, если в аренду разбрасывают такими игроками?

Ну понятие клуб не подошел довольно часто встречается.. Может ЦСКА это его,а может это всплеск из-за перемены клуба. Будем посмотреть, а пока он впечатляет.


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
надыбали-таки игрочиллу.

Мне вот интересно. Неужели там все остальные игроки выше классом чем этот хорват, если в аренду разбрасывают такими игроками?

все несколько проще) у некоторых игроков просто уже есть имя
плюс Влашич игрок молодой и не всегда стабильный, о чем и сказал тренер сборной "Влашичу нужно чуть больше стабильности, чтобы получить вызов в сборную"
выступит тут ровно - то и правда фиг купишь...если только в контракте аренды нет фиксированной суммы выкупа


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:53) #
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Цитата: Пивовед
надыбали-таки игрочиллу.

Мне вот интересно. Неужели там все остальные игроки выше классом чем этот хорват, если в аренду разбрасывают такими игроками?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 11:51) #
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Цитата: Пивовед
Влашич опасен.
что-что, а красно-синие- молодцы, в своей ситуации надыбали-таки игрочиллу.

нашим гениям селекции поучиться бы такой разборчивости.

он только на сезон в нашем чемпе, к сожалению, а с такой игрой какую он показывает Эвертон не согласится его отпускать или заломит неподъемную сумму
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Братан, год два ещё, потом Спартак в пердив
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Влашич опасен.
что-что, а красно-синие- молодцы, в своей ситуации надыбали-таки игрочиллу.

нашим гениям селекции поучиться бы такой разборчивости.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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