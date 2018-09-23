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Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно

Известный спортивный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал домашнее поражение "Динамо" от махачкалинского "Анжи".

"Такие вещи будут происходить, потому что укомплектовано "Динамо" игроками средними, у них нет класса играть стабильно, держать игровой план, да просто реализовывать моменты. На самом деле по этой причине ""Динамо" недобирает очки второй тур подряд — потому что руины "Локомотива" должны были пасть. Всё тот же недожим и недокласс, которые любой статистический фрик разложит вам по зонам.

Именно в таких случаях "Анжи" совсем не подарок. Пока есть повод биться, махачкалинцы делают это, потому что всем им нужна оплачиваемая не через суды работа уже с Нового года. "Динамо" очень помог бы забивной нападающий. Элементарно за счёт реализации был бы совершенно другой результат. Впрочем, команд, которым забивной нападающий не был бы нужен, нет", — заявил Уткин.

"Советский спорт"
Теги: Уткин Динамо Анжи
Сегодня, 11:48
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(0)
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: bk-sarmat
Цитата: Смотрящий
Стесняюсь спросить...а кто вообще играет стабильно?
У кого есть этот самый класс, позволяющий рассчитывать на стабильность?
реал,барселона,бавария,ювентус

Конечно Ливерпуль. Это сейчас просто машина - без сбоев, без задоринок и без сучков.

Даже Реал и Барселона не могут себе этого позволить. Тем более Ювентус или ПСЖ.

smile
Думал, не надо делать оговорку, что речь идёт о нашем перверстве! ))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: bk-sarmat
Цитата: Смотрящий
Стесняюсь спросить...а кто вообще играет стабильно?
У кого есть этот самый класс, позволяющий рассчитывать на стабильность?
реал,барселона,бавария,ювентус

Конечно Ливерпуль. Это сейчас просто машина - без сбоев, без задоринок и без сучков.

Даже Реал и Барселона не могут себе этого позволить. Тем более Ювентус или ПСЖ.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Смотрящий
Стесняюсь спросить...а кто вообще играет стабильно?
У кого есть этот самый класс, позволяющий рассчитывать на стабильность?

реал,барселона,бавария,ювентус smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стесняюсь спросить...а кто вообще играет стабильно?
У кого есть этот самый класс, позволяющий рассчитывать на стабильность?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
умник. а где же на всех набрать классных игроков ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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