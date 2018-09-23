Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно

Известный спортивный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал домашнее поражение "Динамо" от махачкалинского "Анжи"."Такие вещи будут происходить, потому что укомплектовано "Динамо" игроками средними, у них нет класса играть стабильно, держать игровой план, да просто реализовывать моменты. На самом деле по этой причине ""Динамо" недобирает очки второй тур подряд — потому что руины "Локомотива" должны были пасть. Всё тот же недожим и недокласс, которые любой статистический фрик разложит вам по зонам.Именно в таких случаях "Анжи" совсем не подарок. Пока есть повод биться, махачкалинцы делают это, потому что всем им нужна оплачиваемая не через суды работа уже с Нового года. "Динамо" очень помог бы забивной нападающий. Элементарно за счёт реализации был бы совершенно другой результат. Впрочем, команд, которым забивной нападающий не был бы нужен, нет", — заявил Уткин.