Посетители Rusfootball.info считают, что ЦСКА сегодня обыграет "Спартак"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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12:16
"Луч" выиграл у "Сибири"
"Луч" выиграл у "Сибири"
11:48
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (9)
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (9)
11:11
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
04:51
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
Вчера, 23:55
"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день (1)
"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день (1)
Вчера, 23:46
"Реал" одержал победу над "Эспаньолом"
"Реал" одержал победу над "Эспаньолом"
Вчера, 23:40
"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" (4)
"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" (4)
Вчера, 23:33
Полузащитник "Коринтианса" близок к переходу в "Барселону" (1)
Полузащитник "Коринтианса" близок к переходу в "Барселону" (1)
Вчера, 23:07
"Монпелье" с минимальным счетом обыграл "Ниццу"
"Монпелье" с минимальным счетом обыграл "Ниццу"
Вчера, 23:05
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Посетители Rusfootball.info считают, что ЦСКА сегодня обыграет "Спартак"
Сегодня в рамках 8-го тура чемпионата России ЦСКА примет "Спартак". Встреча пройдет на стадионе "Вэб Арена".
Посетители Rusfootball.info отдают свое предпочтение хозяевам поля. Так, в победу армейцев верит 50.54% болельщиков. В победе "Спартака" уверены 34.47% пользователей. 14.99% посетителей нашего сайта считает, что сегодня не будет выявлено сильнейшего.
Встреча, напомним, начнется в 19:00 по московскому времени.
Посетители Rusfootball.info отдают свое предпочтение хозяевам поля. Так, в победу армейцев верит 50.54% болельщиков. В победе "Спартака" уверены 34.47% пользователей. 14.99% посетителей нашего сайта считает, что сегодня не будет выявлено сильнейшего.
Встреча, напомним, начнется в 19:00 по московскому времени.
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