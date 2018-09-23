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Посетители Rusfootball.info считают, что ЦСКА сегодня обыграет "Спартак"

Сегодня в рамках 8-го тура чемпионата России ЦСКА примет "Спартак". Встреча пройдет на стадионе "Вэб Арена".

Посетители Rusfootball.info отдают свое предпочтение хозяевам поля. Так, в победу армейцев верит 50.54% болельщиков. В победе "Спартака" уверены 34.47% пользователей. 14.99% посетителей нашего сайта считает, что сегодня не будет выявлено сильнейшего.

Встреча, напомним, начнется в 19:00 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 15:05
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№3 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 15:21) #
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online

Ой, кучка долбоёбов нарисовалась. Питерские полупокеры...


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:17) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так это вроде очевидно...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 15:16) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
не просто обыграет, а выипет.... bowtie
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
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