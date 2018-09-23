Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" - "Локомотив": Смолов и Хеведес - в стартовом составе

Стал известен состав "Локомотива" на матч 8-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом".

"Локомотив": Гилерме - Кверквелия, Идову, Чорлука, Хёведес - Игнатьев, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш - Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 15:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Как обычно ссыкливый автобус в пять защитников.Узнаю руку бух...ээээээээ Семина.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
2 нападающих

а что это Ман. Сити или Бавария ?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Фарфана нет, он год назад игру сделал в Питере, два гола и голевая.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Климак,
Поляк красную получил.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (0)

Рифата попробовал бы вместо Идову, тогда и поляку место нашлось


--------------------
"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:38) #
  • -1
  •  (3)

В 3 защитника будут играть ,и 2 нападающих
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.