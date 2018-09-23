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Квинси Промес пожелал удачи "Спартаку" в дерби с ЦСКА

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес в своем Инстаграме пожелал удачи "Спартаку" в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Напомним, летом Промес перешел из "Спартака" в ЦСКА.

"Вперед "Спартак" моя мысль с тобой", – написал футболист.
Теги: Промес Спартак ЦСКА
Сегодня, 15:40
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(3)
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:15) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Напомним, летом Промес перешел из "Спартака" в ЦСКА.
hushed

Напомним, что позже Глушаков и Ещенко поставили лайки...(ну, вы в курсе).


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 16:08) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ответ-спасибо не надо уходя .уходи.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: corone`r (Сегодня, 16:07) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
из Спартака в ЦСКА,норм трабла ))


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Квинси ! Спасибо что не забыл нас ! Спасибо за твою игру ещё раз !!!)))
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
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