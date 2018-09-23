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Никита Чернов: мы были на голову сильнее "Спартака" (видео)

Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что его команде не хватило фарта в дерби со "Спартаком", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- ЦСКА был сильнее по игре, но не победил. Чего вам не хватило для победы?

- Фарта не хватило. Мы доминировали большую часть матча. Знали, что у "Спартака" хорошая реализация стандартных положений. То, что разбирали, в итоге и привело к единственному голу. Больше особых моментов не вспомню.

- Ожидали, что во втором тайме не будете давать "Спартаку" выходить со своей половины поля?

- Да, конечно, нам нечего было терять. Мы и в первом тайме играли хорошо. Знали, что если чуть-чуть прибавим, то все будет хорошо. Мы были на голову сильнее. Гол забили, могли забивать еще, но чуть-чуть не повезло.

- Гончаренко не смог прийти на пресс-конференцию. Успел ли он зайти в раздевалку?

- Да, зашел и сказал, что послезавтра тренировка.

- Адриано сегодня падал раз 15. Что скажете по поводу его падений?

- Было пару моментов, когда он спиной стукался специально об нас. Судья пару раз купился на это, пару раз не купился, поэтому Адриано наверно негодовал.

- Удивлены тем, что именно вы владели инициативой?

- Нет, мы выходили играть первым номером. "Спартак" играл в Лиге Европы, играл на день позже нас. Мы понимали, что сил у них будет меньше. Надо было быстрее катать мяч из стороны в сторону, с фланга на фланг. Во втором тайме у нас это получалось, поэтому было такое доминирование.

- Каково это играть в такой молодой команде?

- Мы своего максимума еще не знаем. Мы показали хорошую игру против Спартака, но это еще не наш максимум. С каждой игрой мы будем действовать все лучше и лучше. Во втором круге, надеюсь, в матче с ними будет победа.

- Ничья сегодня закономерна?

- Думаю, можно было думать о большем. Каждый хотел победить. Мы точно хотели победить, любой ценой забить второй гол.
Теги: ЦСКА Спартак Чернов Rвидео
Сегодня, 21:44
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3
(5)
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:49) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молочный осел, ну что вы хотите от него
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Dock Москва (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (5)

Адриано сегодня падал раз 15. Что скажете по поводу его падений?

- Было пару моментов, когда он спиной стукался специально об нас. Судья пару раз купился на это, пару раз не купился, поэтому Адриано наверно негодовал.
smiley
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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