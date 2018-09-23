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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Никита Чернов: мы были на голову сильнее "Спартака" (видео)
Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что его команде не хватило фарта в дерби со "Спартаком", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- ЦСКА был сильнее по игре, но не победил. Чего вам не хватило для победы?
- Фарта не хватило. Мы доминировали большую часть матча. Знали, что у "Спартака" хорошая реализация стандартных положений. То, что разбирали, в итоге и привело к единственному голу. Больше особых моментов не вспомню.
- Ожидали, что во втором тайме не будете давать "Спартаку" выходить со своей половины поля?
- Да, конечно, нам нечего было терять. Мы и в первом тайме играли хорошо. Знали, что если чуть-чуть прибавим, то все будет хорошо. Мы были на голову сильнее. Гол забили, могли забивать еще, но чуть-чуть не повезло.
- Гончаренко не смог прийти на пресс-конференцию. Успел ли он зайти в раздевалку?
- Да, зашел и сказал, что послезавтра тренировка.
- Адриано сегодня падал раз 15. Что скажете по поводу его падений?
- Было пару моментов, когда он спиной стукался специально об нас. Судья пару раз купился на это, пару раз не купился, поэтому Адриано наверно негодовал.
- Удивлены тем, что именно вы владели инициативой?
- Нет, мы выходили играть первым номером. "Спартак" играл в Лиге Европы, играл на день позже нас. Мы понимали, что сил у них будет меньше. Надо было быстрее катать мяч из стороны в сторону, с фланга на фланг. Во втором тайме у нас это получалось, поэтому было такое доминирование.
- Каково это играть в такой молодой команде?
- Мы своего максимума еще не знаем. Мы показали хорошую игру против Спартака, но это еще не наш максимум. С каждой игрой мы будем действовать все лучше и лучше. Во втором круге, надеюсь, в матче с ними будет победа.
- Ничья сегодня закономерна?
- Думаю, можно было думать о большем. Каждый хотел победить. Мы точно хотели победить, любой ценой забить второй гол.
- ЦСКА был сильнее по игре, но не победил. Чего вам не хватило для победы?
- Фарта не хватило. Мы доминировали большую часть матча. Знали, что у "Спартака" хорошая реализация стандартных положений. То, что разбирали, в итоге и привело к единственному голу. Больше особых моментов не вспомню.
- Ожидали, что во втором тайме не будете давать "Спартаку" выходить со своей половины поля?
- Да, конечно, нам нечего было терять. Мы и в первом тайме играли хорошо. Знали, что если чуть-чуть прибавим, то все будет хорошо. Мы были на голову сильнее. Гол забили, могли забивать еще, но чуть-чуть не повезло.
- Гончаренко не смог прийти на пресс-конференцию. Успел ли он зайти в раздевалку?
- Да, зашел и сказал, что послезавтра тренировка.
- Адриано сегодня падал раз 15. Что скажете по поводу его падений?
- Было пару моментов, когда он спиной стукался специально об нас. Судья пару раз купился на это, пару раз не купился, поэтому Адриано наверно негодовал.
- Удивлены тем, что именно вы владели инициативой?
- Нет, мы выходили играть первым номером. "Спартак" играл в Лиге Европы, играл на день позже нас. Мы понимали, что сил у них будет меньше. Надо было быстрее катать мяч из стороны в сторону, с фланга на фланг. Во втором тайме у нас это получалось, поэтому было такое доминирование.
- Каково это играть в такой молодой команде?
- Мы своего максимума еще не знаем. Мы показали хорошую игру против Спартака, но это еще не наш максимум. С каждой игрой мы будем действовать все лучше и лучше. Во втором круге, надеюсь, в матче с ними будет победа.
- Ничья сегодня закономерна?
- Думаю, можно было думать о большем. Каждый хотел победить. Мы точно хотели победить, любой ценой забить второй гол.
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