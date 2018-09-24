Новости партнеров

Орлов: Маркизио настоящий мастер

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру новичка "Зенита" полузащитника Клаудио Маркизио в матче против "Локомотива" (5:3).

"Видно, что Клаудио мастер. Просто надо набрать форму. Он же долго не играл и летом самостоятельно тренировался.

Нужно попасть в ритм с командой. Но даже сейчас какие пасы он выдает! Мастер, мастер. Умный игрок. Это для "Зенита" очень хорошее подспорье", - сказал Орлов.

СЭ
Сегодня, 08:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.