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Агент: тренер "Эвертона" допустил большую ошибку, отпустив Влашича в ЦСКА

Йошко Влашич, агент и отец полузащитника Николы Влашича, перешедшего летом из "Эвертона" в московский ЦСКА, считает, что главный тренер английской команды Марку Силва допустил ошибку, отпустив игрока в стан красно-синих.

"Никола наслаждается временем и игрой в ЦСКА. У него отличный тренер и отличная поддержка всех игроков команды. Никола может остаться в ЦСКА и в следующем сезоне. Но ещё слишком рано говорить об этом. Сейчас главный тренер "Эвертона" Марку Силва находится под огромным давлением из-за того, что отдал Николу в аренду. Многие болельщики и журналисты в Англии считают, что у "Эвертона" большие проблемы в полузащите и что Никола тот игрок, который им нужен. Влашич сказал Силве, прежде чем уйти, что считает себя лучшим полузащитником в команде. Тренер допустил большую ошибку", - цитирует Влашича-старшего "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА Эвертон Влашич
Вчера, 23:24
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Грамотно поступили что не продали Гинеру за копейки, в убытке не останутся,игрок принадлежит Евертону и если так же продолжит играть ценник на него вырастет приличный,а это значит продадут за хорошие деньги,как Лестер Мусу
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Charodei Борзя (Вчера, 23:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Что имеем-не храним.Потеряем-плачем.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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