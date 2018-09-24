Евгений Ловчев: слова Карреры о Глушакове - безобразие, он должен сделать его соратником

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о натянутых отношениях главного тренера команды Массимо Карреры с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым."Шум исходит в том числе от Карреры. Его слова, что Глушаков не будет играть в „Спартаке“ по решению тренера, — это безобразие. Он капитан команды, у него за плечами победы. Здесь вдруг — "я обиделся на него"… Ты взрослый человек, и ты должен сделать так, чтобы он был твоим соратником. Вот и вся история. Пару-тройку матчей проиграет, и все тут же начнут писать, что его надо гнать, он не организовал оборону и так далее. Сегодня жизнь тренера такая, и никуда от этого не денешься", — сказал Ловчев в эфире программы "8-16".