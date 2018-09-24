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Евгений Ловчев: слова Карреры о Глушакове - безобразие, он должен сделать его соратником

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о натянутых отношениях главного тренера команды Массимо Карреры с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым.

"Шум исходит в том числе от Карреры. Его слова, что Глушаков не будет играть в „Спартаке“ по решению тренера, — это безобразие. Он капитан команды, у него за плечами победы. Здесь вдруг — "я обиделся на него"… Ты взрослый человек, и ты должен сделать так, чтобы он был твоим соратником. Вот и вся история. Пару-тройку матчей проиграет, и все тут же начнут писать, что его надо гнать, он не организовал оборону и так далее. Сегодня жизнь тренера такая, и никуда от этого не денешься", — сказал Ловчев в эфире программы "8-16".

"Чемпионат.сом"
Теги: Ловчев Каррера Глушаков Спартак
Вчера, 23:43
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6
(2)
№6 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Серафимыч с Кафелем на одном стакане?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:09) #
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Кому "должен"? Лично Ловчеву должен))))

Цитата: Женёка
И как после такого Каррере смотреть в глаза Глушакову?


Только наоборот. Как Глушак может смотреть в глаза Карере.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 23:54) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну слушайте ну вот достали!!! Я понимаю что с одной стороны это просто "лайки", но почему никто не смотрит с такой стороны что игрок "лайкнув" такое сообщение фактически согласился с мнением что тренер говно и его надо убрать!!! И как после такого Каррере смотреть в глаза Глушакову?! И ладно бы Глушак жопу рвал в матчах, лучшим был по всем показателям, так он играет то хрен пойми как...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: HardWar Спб. (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Давненько такого бреда не читал...
Даже от Ловчева...

Последний раз, я наблюдал подобное, когда у нас Спал слил из команды Гарика и Кержа. После покупки Халка. И че? Стало лучше? Да хуев.
Вот и в Спартаке похожее творится. Одни блин забывают, что на обиженных балконы падают, а вторые, что за базар и ответить можно. А страдает в итоге результат и бедолаги болельщики.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№2 Написал: Voland г.Москва (Вчера, 23:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Они самогон вместе подбухивают


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Вчера, 23:45) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давненько такого бреда не читал...
Даже от Ловчева...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
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