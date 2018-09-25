Вячеслав Малафеев: понятно, что всем места в основном составе "Зенита" не хватит

Заместитель генерального директора "Зенита" Вячеслав Малафеев после мероприятия, приуроченного 50-летнему юбилею футбольной школы "Зенита", рассказал о взаимодействии Академии и главной команды.– Горжусь, что смог пройти этот этап: начиная, от школы смена, заканчивая завершении карьеры в "Зените", – сказал Малафеев. – Очень благодарен всем, кто вкладывало в меня знания, умения, мастерство. Поэтому большая благодарность Дмитрию Николаевичу Бесову, всем тренерам, которые работали здесь все это время. Сейчас тот период вспоминается, как один миг, а я там провел 10 лет. После этого было еще много сложностей, чтобы добиться результата. Хочется пожелать всем ребятам отличной карьеры. Верим, что в ближайшим будущем.– Возможно, через несколько лет появятся воспитанники Академии в основной команде, больше игроков будут играть в премьер-лиге. Понятно, что всем места в основном составе не хватит, так как у "Зенита" достаточно серьезные цели. И сразу сделать этот быстрый шаг, оказаться в основной команде очень сложно. Возможно, придется поездить по другим командам, чтобы доказать свою состоятельность. Сейчас в качестве заместителя спортивного директора я уделяю большое внимание именно подрастающему поколению. Нужно искать ребят по городу, по России. Хорошо их тренировать, вкладывать знания и умения. Чтобы в конечном итоге попадали в молодежную команду, "Зенита-2" и так далее.– Я максималист и считаю, что еще есть резервы, можно двигаться вперед, развиваться. Думаю, что важно и стабильное финансирование. В этом плане Алексей Борисович Миллер тратит много усилий для того, чтобы развивать не только главную команду, но и детский футбол в Санкт-Петербурге. Это и социальный проект. Конечно, в спортивном департаменте у меня есть задачи приносить максимальную пользу в развитии российских игроков. Либо последующей их продаже, заработке денег, и покупки более сильных футболистов.– Это очень хороший вопрос. Аналогичный могу задать и вам. Мы будем работать над этим Владислав Николаевич Радимов. Очень усердно, поверьте.